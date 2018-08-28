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Dünyanın en lerinin 1 saatte kazandıkları şok ediyor!

Dünyanın en leri listesi her gün servetlerine servet katıyorlar. Peki bu isimler sadece 1 saatte ne kadar kazanıyor biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 28.08.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 13:02
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Dünyanın en lerinin 1 saatte kazandıkları şok ediyor!
Dünyanın en zenginlerinin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor!
Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey saatte 205 bin dolar kazanıyor.
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Dünyanın en lerinin 1 saatte kazandıkları şok ediyor!
Dünyanın en zenginlerinin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor!
Microsoft’un kurucusu Gates’in her saat kazandığı ise 456 bin dolar
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Dünyanın en lerinin 1 saatte kazandıkları şok ediyor!
Dünyanın en zenginlerinin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor!
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk saatte 684 bin dolar kazanıyor.
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Dünyanın en lerinin 1 saatte kazandıkları şok ediyor!
Dünyanın en zenginlerinin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor!
Google’ın kurucularından Larry Page her saat 924 bin doları servetine ekliyor.
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Dünyanın en lerinin 1 saatte kazandıkları şok ediyor!
Dünyanın en zenginlerinin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor!
Sosyal medya devi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ise her saat 1.7 milyon dolar kazanıyor.
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Dünyanın en lerinin 1 saatte kazandıkları şok ediyor!
Dünyanın en zenginlerinin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor!

Gelelim listenin tepesindeki isme! Alışveriş devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos saate 4.4 milyon dolar kazanıyor.

Peki Kİm bu Jeff Bezos? İşte dünyanın en adamının ilginç yaşam öyküsü...

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Dünyanın en lerinin 1 saatte kazandıkları şok ediyor!
Dünyanın en zenginlerinin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor!

JEFF BEZOS KİMDİR?

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

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