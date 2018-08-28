Dünyanın en zenginlerinin 1 saatte kazandıkları para şok ediyor!

Dünyanın en zenginleri listesi her gün servetlerine servet katıyorlar. Peki bu isimler sadece 1 saatte ne kadar kazanıyor biliyor musunuz? Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey saatte 205 bin dolar kazanıyor. Microsoft’un kurucusu Gates’in her saat kazandığı para ise 456 bin dolar Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk saatte 684 bin dolar kazanıyor. Google’ın kurucularından Larry Page her saat 924 bin doları servetine ekliyor. Sosyal medya devi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ise her saat 1.7 milyon dolar kazanıyor. Gelelim listenin tepesindeki isme! Alışveriş devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos saate 4.4 milyon dolar kazanıyor. Peki Kİm bu Jeff Bezos? İşte dünyanın en zengin adamının ilginç yaşam öyküsü... JEFF BEZOS KİMDİR? ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.