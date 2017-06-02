Dünyanın gizli yerleri

İskoçya'nın batısında, en yakın kara parçasına 10 kilometre uzaklıkta ıssız bir ada Staffa. 19'uncu yüzyıl başında Fingal Mağaraları'nın keşfedilmesiyle birden ilgi odağı oldu. Fingal mağarası, dalgaların çarparken içerisinde çıkardığı yankı ve akustik nedeniyle Gal dilinde 'melodi mağara' anlamına gelen 'Uamh-Binn' olarak da biliniyor. Fingal mağarası, İskoçya'nın batı kıyılarındaki Staffa'da ıssız bir kaya ada. Bu büyüleyici ve farklı mağaradaki altıgen sütunlar, bazalt ile okyanusta soğuyan lav akışının karışmasıyla oluşmuş.