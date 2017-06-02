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Dünyanın gizli yerleri

Giriş Tarihi: 02.06.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 07:54
Dünyanın gizli yerleri

İskoçya'nın batısında, en yakın kara parçasına 10 kilometre uzaklıkta ıssız bir ada Staffa.

Dünyanın gizli yerleri

19'uncu yüzyıl başında Fingal Mağaraları'nın keşfedilmesiyle birden ilgi odağı oldu.

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Dünyanın gizli yerleri

Fingal mağarası, dalgaların çarparken içerisinde çıkardığı yankı ve akustik nedeniyle Gal dilinde "melodi mağara" anlamına gelen "Uamh-Binn" olarak da biliniyor.

Dünyanın gizli yerleri

Fingal mağarası, İskoçya'nın batı kıyılarındaki Staffa'da ıssız bir kaya ada.

Dünyanın gizli yerleri

Bu büyüleyici ve farklı mağaradaki altıgen sütunlar, bazalt ile okyanusta soğuyan lav akışının karışmasıyla oluşmuş.

Dünyanın gizli yerleri
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Dünyanın gizli yerleri
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