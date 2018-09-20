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Dünyanın ilginç yerleri

Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 09:56
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Dünyanın ilginç yerleri
Dünyanın ilginç yerleri

İskoçya'daki bir adada dudak uçuklatan bir mağara var.

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Dünyanın ilginç yerleri
Dünyanın ilginç yerleri

İskoçya'nın batısında, en yakın kara parçasına 10 kilometre uzaklıkta ıssız bir ada Staffa.

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Dünyanın ilginç yerleri
Dünyanın ilginç yerleri

Bu muhteşem görüntünün içi ise...

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Dünyanın ilginç yerleri
Dünyanın ilginç yerleri

Fingal mağarası, dalgaların çarparken içerisinde çıkardığı yankı ve akustik nedeniyle Gal dilinde "melodi mağara" anlamına gelen "Uamh-Binn" olarak da biliniyor.

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Dünyanın ilginç yerleri
Dünyanın ilginç yerleri

Fingal mağarası, İskoçya'nın batı kıyılarındaki Staffa'da ıssız bir kaya ada.

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Dünyanın ilginç yerleri
Dünyanın ilginç yerleri

Bu büyüleyici ve farklı mağaradaki altıgen sütunlar, bazalt ile okyanusta soğuyan lav akışının karışmasıyla oluşmuş.

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Dünyanın ilginç yerleri
Dünyanın ilginç yerleri
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