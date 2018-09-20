Dünyanın ilginç yerleri

İskoçya'daki bir adada dudak uçuklatan bir mağara var. İskoçya'nın batısında, en yakın kara parçasına 10 kilometre uzaklıkta ıssız bir ada Staffa. Bu muhteşem görüntünün içi ise... Fingal mağarası, dalgaların çarparken içerisinde çıkardığı yankı ve akustik nedeniyle Gal dilinde 'melodi mağara' anlamına gelen 'Uamh-Binn' olarak da biliniyor. Fingal mağarası, İskoçya'nın batı kıyılarındaki Staffa'da ıssız bir kaya ada. Bu büyüleyici ve farklı mağaradaki altıgen sütunlar, bazalt ile okyanusta soğuyan lav akışının karışmasıyla oluşmuş.