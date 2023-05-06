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Giriş Tarihi: 06.05.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 16:20

Dünyanın her yerinden akın ettiler: İngiltere’de Kral Charles’ın tacı takıldı!

İngiltere'nin yeni kralı Charles, bugün düzenlenen remi törenin ardından bugün tacını taktı. Başkent Londra'da düzenlenen tören, ülke büyük yankı uyandırdı.

AA
Dünyanın her yerinden akın ettiler: İngiltere’de Kral Charles’ın tacı takıldı!

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen dini törenle taç giydi. Tarihi kilisede ilk önce ayinin yapıldığı seremoni, Kral ve taç giyme törenine katılacak Kraliyet ailesi üyeleri ile görevlilerin saat 11.00'de kiliseye girmesiyle başladı.

Dünyanın her yerinden akın ettiler: İngiltere’de Kral Charles’ın tacı takıldı!

Kral'ın girişte tarihte ilk kez sesli olarak dua ettiği ayini, İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetti. Tanıma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşan ayinde Kral Charles, Kudüs'ten getirilen kutsal yağla kutsandı.

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Dünyanın her yerinden akın ettiler: İngiltere’de Kral Charles’ın tacı takıldı!

Canterbury Başpiskoposu Welby tarafından törende Aziz Edward Tacı takılan Charles için önce Welby, ardından da kilisedeki davetliler, "Tanrı kralı korusun." diyerek dua etti.

Dünyanın her yerinden akın ettiler: İngiltere’de Kral Charles’ın tacı takıldı!

Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığındaki tacın katedralin dışına çıkarılması yasak olduğu için buradan sonraki noktada ise başka bir taç devreye girdi.

Dünyanın her yerinden akın ettiler: İngiltere’de Kral Charles’ın tacı takıldı!

3. Charles, yaklaşık 1,5 saat süren törende Aziz Edward Tacı'nın yerine imparatorluk tacını, Kraliyet kaftanı ve pelerininin yerine ise imparatorluk kaftanını giydi.

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