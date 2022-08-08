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Haberler Galeri Dünyanın kanını donduran güzellik kraliçesi cinayeti! 26 yıllık vahşetin sır perdesi aralanıyor...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 17:07

Dünyanın kanını donduran güzellik kraliçesi cinayeti! 26 yıllık vahşetin sır perdesi aralanıyor...

ABD'de 6 yaşındaki güzellik kraliçesi JonBenét Ramsey'in başına önce sert bir cisimle vuruldu, sonra da boğularak öldürüldü. 26 yıldır gizemi çözülemeyen cinayet davasında sır perdesi aralanıyor.

Dünyanın kanını donduran güzellik kraliçesi cinayeti! 26 yıllık vahşetin sır perdesi aralanıyor...

Amerikalı çocuk güzellik kraliçesi JonBenét Ramsey cinayeti aradan geçen onca yıla rağmen hala çözülemedi. Ramse 1996'da başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürülmüştü. Tüm dünyanın kanını donduran cinayetin sır perdesi aralanıyor.

Dünyanın kanını donduran güzellik kraliçesi cinayeti! 26 yıllık vahşetin sır perdesi aralanıyor...

Belgesellere bile konu olan cinayet işlendikten sonra ailesinin Boulder, Colorado'daki evinde el yazısı ile yazılmış bir fidye notu bulunmuştu.

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Dünyanın kanını donduran güzellik kraliçesi cinayeti! 26 yıllık vahşetin sır perdesi aralanıyor...

Kızın cesedi ise kayıp ihbarından yedi saat sonra babası tarafından bodrum katında bulunmuştu.

Dünyanın kanını donduran güzellik kraliçesi cinayeti! 26 yıllık vahşetin sır perdesi aralanıyor...

Yapılan otopsi raporuna göre; Ramsey, başına aldığı bir darbe nedeniyle kafatası kırılmış, daha sonra ise boğularak öldürülmüştü.

Dünyanın kanını donduran güzellik kraliçesi cinayeti! 26 yıllık vahşetin sır perdesi aralanıyor...

Ölüm nedeni olarak ise 'kraniyoserebral travma ile ilişkili boğulma ile asfiksi' olduğunu belirtilmişti. ve küçük kızın ölümü bir cinayet olarak değerlendirilmişti.

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