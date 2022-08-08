Dünyanın kanını donduran güzellik kraliçesi cinayeti! 26 yıllık vahşetin sır perdesi aralanıyor...

Amerikalı çocuk güzellik kraliçesi JonBenét Ramsey cinayeti aradan geçen onca yıla rağmen hala çözülemedi. Ramse 1996'da başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürülmüştü. Tüm dünyanın kanını donduran cinayetin sır perdesi aralanıyor. Belgesellere bile konu olan cinayet işlendikten sonra ailesinin Boulder, Colorado'daki evinde el yazısı ile yazılmış bir fidye notu bulunmuştu. Kızın cesedi ise kayıp ihbarından yedi saat sonra babası tarafından bodrum katında bulunmuştu. Yapılan otopsi raporuna göre; Ramsey, başına aldığı bir darbe nedeniyle kafatası kırılmış, daha sonra ise boğularak öldürülmüştü. Ölüm nedeni olarak ise 'kraniyoserebral travma ile ilişkili boğulma ile asfiksi' olduğunu belirtilmişti. ve küçük kızın ölümü bir cinayet olarak değerlendirilmişti. Eski bir güzellik kraliçesi olan annesi Patsy Ramsey'in JonBenét'i bir dizi çocuk güzellik yarışmasına sokması nedeniyle dünya çapında kamuoyu ve medyanın ilgisini çeken bu dava hala çözülemedi. Boulder Polis Departmanında soruşturması açık durumda olan bu dava ile ilgili amatör müfettişler yeniden harekete geçti. Kilit kanıt parçalarının modern DNA ve soybilim teknolojisi kullanılarak test edilmesi ile katilin bulunabileceğini ifade eden Cindy Smit-Marra ve gönüllü araştırmacılardan oluşan bir ekip; Ramsey'in tırnak örnekleri, öldürüldüğünde giydiği paçalı dona benzeyen pijama altını ve iç çamaşırlarının incelenmesi gerektiğini belirtti. Cindy Smit-Marra'nın bu cinayeti araştıran ilk dedektif ekibinin başı Lou Smit'in kızı olduğu öğrenildi. Lou Smit, küçük kızın katillerinin anne-babası değil de eve giren biri olduğunu ortaya atanlardan biri olarak biliniyordu. Smit, o yıllarda bütün şüpheleri üzerine çeken ve aleyhlerine birçok delil bulunan ailenin temize çıkarılması için uğraşmış; katilin eve zorla giren bir yabancı olduğunu iddia etmişti. CİNAYET DOĞUM GÜNÜ NEDENİYLE GÜNDEME GELDİ Yaşasaydı 32. doğum gününü geçen cumartesi günü kutlayacak olan Ramsey'in cinayetine ilişkin Boulde polisi, sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve 'Boulder Polis Departmanı, özel laboratuvarlar, FBI, CBI, Bölge Savcılığı ve diğerleri dahil olmak üzere bu soruşturmayla ilgili olarak düzenli olarak birden fazla kuruluşla görüşüyor' ifadelerini kullandı. KATİL AİLESİ Mİ? Ailenin, genç güzellik kraliçesinin tuhaf cinayetinde suçlu olduğuna inanılıyordu. İddialara göre, JonBenet'in annesi Patsy'nin, kızın yatağını ıslattığını keşfettikten sonra onu bir öfke nöbetinde boğrak öldürmüştü. Ancak müfettişler Ramsey ailesini temize çıkaran davetsiz misafir teorisine inandıklarını dile getiriyor.