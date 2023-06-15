Dünyanın konuştuğu olay! Harvard’da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu

Tıp Fakültesi öğrencilerinin üzerinde çalışması için bağışlanan kadavraların, işlevsiz hale gelmesinin ardından yakılması gerekiyor. Bundan sonra da ya kadavra sahibinin yakınlarına verilmeli ya da üniversitenin mezarlığına gömülmeli. Ancak morg müdürü bunu mide bulandıran bir ticarete çevirmiş.