Dünyanın konuştuğu olay! Harvard’da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu

Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi dünyanın konuştuğu kan donduran bir olaya sahne oldu. Tıp fakültesi morgunun müdürü ve eşi dahil 5 kişi kadavra parçalarını çalıp internette sattı. İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARDI Morg Müdürü Cedric Lodge, eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi bağışlanan kadavraların uzuvlarını çaldı, internet üzerinden sattı. İSTEDİKLERİ PARÇALARI SEÇMESİNE İZİN VERDİ İddianameye göre, kadavraların baş, beyin ve kemiklerini internet üzerinden binlerde dolara satışa çıkarıldı. Üstelik Morg Müdürü Cedric Lodge'un dışarıdan insanları morga götürerek istedikleri parçaları seçmesine izin verdi. Kadavra parçası aldığı iddia edilen bir kişi Alıcıların aldıkları parçalar ile deri ürünü yaptığı iddia edildi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin üzerinde çalışması için bağışlanan kadavraların, işlevsiz hale gelmesinin ardından yakılması gerekiyor. Bundan sonra da ya kadavra sahibinin yakınlarına verilmeli ya da üniversitenin mezarlığına gömülmeli. Ancak morg müdürü bunu mide bulandıran bir ticarete çevirmiş. Dava ile ilgili savcılıktan yapılan açıklamalar ise olayın korkunçluğunu gözler önüne seriyor. Açıklamada ' Bazı suçlar kavrayışımızı aşıyor. Kadavra satışı insani değerlere bir darbedir' ifadeleri kullanıldı. Harvard Tıp Fakültesi Dekanı George Q. Daley yaptığı açıklamada, Lodge'un davranışını 'iğrenç bir ihanet' ve 'ahlaki açıdan kınanması gereken' olarak nitelendirdi.