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Haberler Galeri Dünyanın konuştuğu olay! Harvard'da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu
Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 10:43

Dünyanın konuştuğu olay! Harvard'da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu

ABD'deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi korkunç bir olay ile anılıyor. Fakülte morgunun müdürü eşi de dahil 5 kişi ile birlikte tüyleri diken diken edecek bir skandala imza attı.

Dünyanın konuştuğu olay! Harvard’da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu

Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi dünyanın konuştuğu kan donduran bir olaya sahne oldu. Tıp fakültesi morgunun müdürü ve eşi dahil 5 kişi kadavra parçalarını çalıp internette sattı.

Dünyanın konuştuğu olay! Harvard’da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARDI

Morg Müdürü Cedric Lodge, eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi bağışlanan kadavraların uzuvlarını çaldı, internet üzerinden sattı.

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Dünyanın konuştuğu olay! Harvard’da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu

İSTEDİKLERİ PARÇALARI SEÇMESİNE İZİN VERDİ

İddianameye göre, kadavraların baş, beyin ve kemiklerini internet üzerinden binlerde dolara satışa çıkarıldı. Üstelik Morg Müdürü Cedric Lodge'un dışarıdan insanları morga götürerek istedikleri parçaları seçmesine izin verdi.

Dünyanın konuştuğu olay! Harvard’da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu

Kadavra parçası aldığı iddia edilen bir kişi

Alıcıların aldıkları parçalar ile deri ürünü yaptığı iddia edildi.

Dünyanın konuştuğu olay! Harvard’da morg canavarının yaptıkları kan dondurdu

Tıp Fakültesi öğrencilerinin üzerinde çalışması için bağışlanan kadavraların, işlevsiz hale gelmesinin ardından yakılması gerekiyor. Bundan sonra da ya kadavra sahibinin yakınlarına verilmeli ya da üniversitenin mezarlığına gömülmeli. Ancak morg müdürü bunu mide bulandıran bir ticarete çevirmiş.

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