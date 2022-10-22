Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
14:56
“Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek Sadece 5 Ülke Olduğu Ortaya Çıktı!
Artan nüfus, küresel ısınma, salgın hastalıklar gibi insan uygarlığının çöküşünü getirebilecek durumlar dünyanın sonunun yakın olduğunu gözler önüne seriyor. Bilim insanları konuyla alakalı çalışmalarını sürdürürken bazı analizlerde bulundu. Peki; olası kıyamet senaryosu gerçekleşirse hangi ülkeler ayakta kalabilir? İşte Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülke…