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Haberler Galeri “Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek Sadece 5 Ülke Olduğu Ortaya Çıktı!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:56

“Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek Sadece 5 Ülke Olduğu Ortaya Çıktı!

Artan nüfus, küresel ısınma, salgın hastalıklar gibi insan uygarlığının çöküşünü getirebilecek durumlar dünyanın sonunun yakın olduğunu gözler önüne seriyor. Bilim insanları konuyla alakalı çalışmalarını sürdürürken bazı analizlerde bulundu. Peki; olası kıyamet senaryosu gerçekleşirse hangi ülkeler ayakta kalabilir? İşte Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülke…

“Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek Sadece 5 Ülke Olduğu Ortaya Çıktı!

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi.

“Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek Sadece 5 Ülke Olduğu Ortaya Çıktı!

Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.

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“Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek Sadece 5 Ülke Olduğu Ortaya Çıktı!

Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

“Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek Sadece 5 Ülke Olduğu Ortaya Çıktı!

UYGARLIK TEHLİKEDE

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu söyledi.

“Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek Sadece 5 Ülke Olduğu Ortaya Çıktı!

Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

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