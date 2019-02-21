Dünyayı bekleyen tehlike!

Dünya üzerindeki tüm buzulların erimesi durumunda gezegenimizin nasıl bir görünüme kavuşacağını hiç düşündünüz mü? İşte şoke edici gerçek! Dünya üzerindeki tüm buzulların erimesi durumunda gezegenimizin nasıl bir görünüme kavuşacağını hiç düşündünüz mü? Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor. Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor? İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.