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bekleyen tehlike!

Dünya üzerindeki tüm buzulların erimesi durumunda gezegenimizin nasıl bir görünüme kavuşacağını hiç düşündünüz mü?

Giriş Tarihi: 21.02.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 16:10
Dünyayı bekleyen tehlike!

İşte şoke edici gerçek!

Dünyayı bekleyen tehlike!

Dünya üzerindeki tüm buzulların erimesi durumunda gezegenimizin nasıl bir görünüme kavuşacağını hiç düşündünüz mü?

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Dünyayı bekleyen tehlike!

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

Dünyayı bekleyen tehlike!

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Dünyayı bekleyen tehlike!

Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.

Dünyayı bekleyen tehlike!

İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

Dünyayı bekleyen tehlike!

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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