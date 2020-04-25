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Efsanede geçen gizemli varlık ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Geçmişten günümüze kadar anlatılan birçok gizemli hikaye, efsane var. Doğaüstü varlıkların olduğu bu hikayelerden biri de, veya Ağlayan Kadın olarak bilinen bir hayalete ait. Yüzyıllardır 'da dilden dile anlatılan La Llorona'nın hayaleti, 'da görüldü. Hayalete ait olduğu iddia edilen bir video kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. İşte söz konusu hayalet efsanesi ve olay olan o video...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 16:36
Efsanede geçen gizemli varlık ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

, Monitos'ta veya Ağlayan Kadın olarak bilinen hayaletin görüldüğü iddia edildi.

Efsanede geçen gizemli varlık ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Sözde hayalet, gün ışığında bir ağacın tepesinde hareket ederken görülüyor.

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Efsanede geçen gizemli varlık ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Efsaneye göre , iki çocuğunu nehirde boğup, öldürüyor ve bu yüzden ruhu lanetleniyor. Yüzyıllardır çocuklarını arıyor. 'da oldukça ünlü bir efsane.

Efsanede geçen gizemli varlık ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

'yı sadece 'da değil, Meksika, Brezilya, Arjantin ve diğer ülkelerinde gördüğünü iddia eden kişiler de olmuştu.

Efsanede geçen gizemli varlık ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

'da yaşanan olayda sözde hayalet videoya kaydedildi. Video kısa süre içinde sosyal medyada popüler oldu.

Efsanede geçen gizemli varlık ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Kimi kullanıcılar hayaletin gerçekten var olduğunu söylerken, kimileri ise videonun kandırmaca olduğunu belirtti.

Efsanede geçen gizemli varlık ortaya çıktı! Dünya bu kareleri konuşuyor!

Ağlayan Kadın efsanesinin tamamen yalan olduğunu belirten bir kullanıcının yorumu ise dikkat çekti. Kullanıcı, "Bu tür efsaneler mülk satın almak isteyen insanlar tarafından kullanılıyor. Nedense bir mülkün değeri yüksek olunca orada beliriyor ve fiyat düşüyor" yazdı.

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