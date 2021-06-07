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Haberler Galeri Eğer görürseniz tıklamayın! Ne yaptığınızı adım adım takip edebilirler!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 15:35

Eğer görürseniz tıklamayın! Ne yaptığınızı adım adım takip edebilirler!

Aman dikkat oyuna gelmeyin! Siber suçlular, , , gibi markaların isimlerini kullanıp, bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Değerli bilgilerinizi ve cihazınızı ele geçirebilirler. Yeni yayınlanan güvenlik raporu tehlikenin detaylarını ortaya çıkardı.

Eğer görürseniz tıklamayın! Ne yaptığınızı adım adım takip edebilirler!

Bilgisayar korsanları boş durmuyor ve tanıdık, bilindik markaların isimlerini kullanarak insanları kandırmaya çalışıyorlar. Güvenlik uzmanları hackerların , , vs... ilgili sahte reklamlar oluşturduklarını ortaya çıkardı.

Eğer görürseniz tıklamayın! Ne yaptığınızı adım adım takip edebilirler!

Kurbanlar reklamlara tıkladığında sözde resmi site gibi görünen sitelere yönlendiriliyorlar ve bu sitelerden uygulama dosyası indirmeleri isteniyor. Tabii ki resmi gibi duran bu uygulama aslında virüslü. Herhangi bir durumdan şüphelenmeyen kullanıcı uygulamayı indirip, kurduğunda zararlı yazılım da bilgisayarına bulaşmış oluyor.

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Eğer görürseniz tıklamayın! Ne yaptığınızı adım adım takip edebilirler!

Uzmanlar bu durumu kontrol etti ve sahte Store reklamına tıkladığında, bir siteye yönlendirildi. Sitede ücretsiz uygulamayı indirmek istediklerinde ise xChess_v.709.zip olarak gizlenmiş zararlı bir yazılım dosyası indirdiler. Bu dosyanın ise bir Amazon AWS sunucusundan geldiği tespit edildi.

Eğer görürseniz tıklamayın! Ne yaptığınızı adım adım takip edebilirler!

Rapora göre 90 gün boyunca ücretsiz kullanın veya Premium'u edinin tarzında sahte reklamların kullanıldığı belirtiliyor. Sonuç olarak bu deneme sürüm kampanyaları da virüs saçıyor.

Eğer görürseniz tıklamayın! Ne yaptığınızı adım adım takip edebilirler!

Güvenlik araştırmacıları özellikle de salgınla birlikte bu tarz yöntemlerin arttığını ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Uzmanlara göre siber korsanlar, bulaştırdıkları zararlı yazılımlar sayesinde kullanıcıların bilgisayarda neler yaptığını adım adım takip edebilir, değerli bilgilere ulaşabilir, hatta bilgisayarın kontrolünü bile ele alabilirler.

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