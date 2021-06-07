Eğer görürseniz tıklamayın! Ne yaptığınızı adım adım takip edebilirler!

Kurbanlar reklamlara tıkladığında sözde resmi site gibi görünen sitelere yönlendiriliyorlar ve bu sitelerden uygulama dosyası indirmeleri isteniyor. Tabii ki resmi gibi duran bu uygulama aslında virüslü. Herhangi bir durumdan şüphelenmeyen kullanıcı uygulamayı indirip, kurduğunda zararlı yazılım da bilgisayarına bulaşmış oluyor.