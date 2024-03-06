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Haberler Galeri Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:31

Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, Alman subaylarının Kırım'a saldırmayı planladıkları 30 dakikalık ses kaydını kaleme aldı. Sızdırılan ses kayıtlarının Almanya için ciddi sonuçları olacağını belirten Melih Altınok, "Kuzey Akım'ı ABD'nin, Karadeniz'deki gemilerini İngilizlerin vurduğunu kanıtlayamayan Rusya bu kez çok başlı yılanı sağlam yerinden yakaladı." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok'un köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan geçtiğimiz gün, Rusya topraklarındaki Kırım (Kerç) Köprüsü'nü vurma planları yapan Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımladı.

Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı

Hatırlayacağınız üzere Kerç Köprüsü 8 Ekim 2022'de vurulmuş ve saldırıyı Ukrayna üstlenmişti.

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Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı

Sızdırılan ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, füzelerin Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlar.

Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı

Skandal üzerine Almanya Başbakanı Olof Scholz, Vatikan'da yaptığı açıklamada, ses kayıtlarının yayınlanmasını "çok ciddi bir konu" olarak nitelendirdi. Konuyu "çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde" araştırdıklarını söyledi.
Evet, Scholz kayıtların içeriğine değil sızdırılmasına takılsa da bu işin Almanya için ciddi sonuçları olacağı kesin.

Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı

Kuzey Akım'ı ABD'nin, Karadeniz'deki gemilerini İngilizlerin vurduğunu kanıtlayamayan Rusya bu kez çok başlı yılanı sağlam yerinden yakaladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un dediği gibi, kayıt kolektif Batı ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılımını açıkça kanıtlayan bir delil niteliğinde.

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