Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı

Skandal üzerine Almanya Başbakanı Olof Scholz, Vatikan'da yaptığı açıklamada, ses kayıtlarının yayınlanmasını "çok ciddi bir konu" olarak nitelendirdi. Konuyu "çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde" araştırdıklarını söyledi.

Evet, Scholz kayıtların içeriğine değil sızdırılmasına takılsa da bu işin Almanya için ciddi sonuçları olacağı kesin.

