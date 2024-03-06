Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
10:31
Eğer Kırım Köprüsü’nü Almanya vurduysa... - Melih Altınok yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, Alman subaylarının Kırım'a saldırmayı planladıkları 30 dakikalık ses kaydını kaleme aldı. Sızdırılan ses kayıtlarının Almanya için ciddi sonuçları olacağını belirten Melih Altınok, "Kuzey Akım'ı ABD'nin, Karadeniz'deki gemilerini İngilizlerin vurduğunu kanıtlayamayan Rusya bu kez çok başlı yılanı sağlam yerinden yakaladı." ifadelerini kullandı.