Eksi 50 derecede hayat

Arktik bölgelerde 'yerli' halklara mensup insanların sayısı giderek azalıyor, ancak Sibirya'nın ıssız topraklarında kalan bu az sayıdaki kişi, bölgenin yalıtılmışlığı yüzünden geleneksel yaşam biçimini hem kültürel hem de ekonomik olarak sürdürüyor.