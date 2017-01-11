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Haberler Galeri Eksi 50 derecede hayat
Giriş Tarihi: 11.01.2017 15:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:12

Eksi 50 derecede hayat

Eksi 50 derecede hayat

Britanyalı fotoğrafçı Bryan Alexander, eksi 50 dereceye varan soğukta kamplardaki yaşamı, geleneksel giysileri avcılık ve balıkçılık faaliyetlerini izledi.

Eksi 50 derecede hayat

Britanyalı fotoğrafçının karelerinde tundraya yayılan 1000 ren geyiğinden oluşan sürü ve kuzey ışıkları da yer aldı.

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Eksi 50 derecede hayat

Bir bursla Grönland'ın kuzeyinde küçük bir Inuit topluluğunda 4 ay geçiren Britanyalı fotoğrafçı o günden beri Arktik bölgelerdeki halkları fotoğraflıyor.

Eksi 50 derecede hayat

Arktik bölgelerde 'yerli' halklara mensup insanların sayısı giderek azalıyor, ancak Sibirya'nın ıssız topraklarında kalan bu az sayıdaki kişi, bölgenin yalıtılmışlığı yüzünden geleneksel yaşam biçimini hem kültürel hem de ekonomik olarak sürdürüyor.

Eksi 50 derecede hayat
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