Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...

ZENGİNLİK YARIŞI: SANİYEDE DEĞİŞİYOR

Forbes'tan yapılan değerlendirmede, "İki milyarderin serveti neredeyse aynı. Sadece bir kaç yüz milyon dolar fark var. Bu yüzden Forbes'un dünyanın en zenginleri sıralamasında yer değiştirmeye devam etmeleri şaşırtıcı olmayacak" dedi.