Giriş Tarihi: 08.12.2022 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
13:54
Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...
Forbes dünyanın en zenginleri listesinde şok eden gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir en üstlerde yer alan ve dokunulmaz olarak addedilen birçok ismin serveti erirken, Hintli milyarder Gautam Adani servetine servet kattı. Listenin zirvesinde yer alan Elon Musk'ın tahtı sarsıldı. Peki dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...