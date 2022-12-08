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Haberler Galeri Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 13:54

Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...

Forbes dünyanın en zenginleri listesinde şok eden gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir en üstlerde yer alan ve dokunulmaz olarak addedilen birçok ismin serveti erirken, Hintli milyarder Gautam Adani servetine servet kattı. Listenin zirvesinde yer alan Elon Musk'ın tahtı sarsıldı. Peki dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...

Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...

Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Twitter ve Tesla CEO'su Elon Musk, bu unvanını Fransız milyardere kaptırdı. Ünlü milyarder, Forbes'in "Gerçek Zamanlı Milyarderler" listesinde ikinci sıraya geriledi.

Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...

Lüks tüketim ürünleri üreten Fransız Bernard Arnault, Musk'ı geride bıraktı. Forbes'a göre an itibariyle Musk'ın serveti 185,4 milyar dolar civarında. Arnault'un serveti ise 186,6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

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Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...

ZENGİNLİK YARIŞI: SANİYEDE DEĞİŞİYOR

Forbes'tan yapılan değerlendirmede, "İki milyarderin serveti neredeyse aynı. Sadece bir kaç yüz milyon dolar fark var. Bu yüzden Forbes'un dünyanın en zenginleri sıralamasında yer değiştirmeye devam etmeleri şaşırtıcı olmayacak" dedi.

Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...

İşte milyarderler listesi...

Elon Musk unvanını kaybetti! Dünyanın en zengini kim? İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi...

1- Bernard Arnault- 186.6 milyar dolar

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