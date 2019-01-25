Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

Manş Denizi üzerinde uçağı radardan kaybolan ve günlerdir ulaşılamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı, durumu daha vahim bir hale getirdi. Pazartesi gecesi Sala ve pilot David Ibbotson, Fransa'nın Nantes kentinden İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan uçak kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Uçak daha önce bir belgesele konu olmuş ve uçağı kullanan emekli savaş pilotu uçak hakkında korkunç ifadelerde bulunmuştu. İşte Emiliano Sala'nın uçağını kaybolmasının ardından ortaya çıkan acı gerçekler...
Giriş Tarihi: 25.01.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 09:34