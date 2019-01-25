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'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

üzerinde uçağı radardan kaybolan ve günlerdir ulaşılamayan Arjantinli futbolcu 'nın pilotunun son mesajı, durumu daha vahim bir hale getirdi. Pazartesi gecesi Sala ve pilot David Ibbotson, 'nın Nantes kentinden 'ye gitmek üzere yola çıkan uçak kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Uçak daha önce bir belgesele konu olmuş ve uçağı kullanan emekli savaş pilotu uçak hakkında korkunç ifadelerde bulunmuştu. İşte Emiliano Sala'nın uçağını kaybolmasının ardından ortaya çıkan acı gerçekler...

Giriş Tarihi: 25.01.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 09:34
Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

üzerinde uçağı radardan kaybolan ve günlerdir ulaşılamayan Arjantinli futbolcu 'nın pilotunun son mesajı, durumu daha vahim bir hale getirdi.

Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

Pazartesi gecesi Sala ve pilot David Ibbotson, 'nın Nantes kentinden 'ye gitmek üzere yola çıktı.

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Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

Ancak kısa bir süre sonra uçak ortadan kayboldu. 28 yaşındaki futbolcuyu daha önce de Galler'den 'ya uçuran pilotun yolculuktan önce bir arkadaşına Facebook'tan yazdığı mesajda, "Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım" dediği ortaya çıktı.

Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

Önceki gün de Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği mesajda "Uçak parçalanacakmış gibi, korkuyorum" dediği sesli mesaj yayımlanmıştı.

Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

Yetkililer, Sala ile pilota ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ve aramaların kıyılar üzerine odaklandığını kaydetti. Ancak şu ana kadar uçağa dair herhangi bir iz ya da bir kalıntı bulunamadığı belirtildi.

Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

BELGESELDEKİ UÇAK

Öte yandan radardan kaybolan 35 yaşındaki uçağa 2015'te bir BBC belgeselinde yer verildiği ortaya çıktı.

Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı şoke etti!

Belgeselde uçak hakkında konuşan 63 yaşındaki emekli savaş pilotu David Henderson, "Uçağın yüzeyinde, pervanede ve kanatlarda buz birikebiliyor.

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