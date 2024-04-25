Emmanuel Macron’dan tarihi itiraf! ’Geride kaldık dedi’ ve çağrı yaptı: Avrupa ölebilir

Muhaliflerin bu konuşmayı kastederek "cumhurbaşkanlığı koltuğunu seçim kampanyası için kullanmakla" suçladığı Macron, konuşmasında, değişen uluslararası koşullar, Ukrayna'daki savaş, kıtanın güvenliği ve savunması gibi konuları ele aldı ve "daha egemen ve daha güçlü" bir Avrupa mesajı verdi.