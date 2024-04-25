Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
15:20
Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf! 'Geride kaldık dedi' ve çağrı yaptı: Avrupa ölebilir
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf geldi. Macron, Avrupa'nın askeri açıdan yeterince iddialı olamadığını ve dünyadaki silahlanma yarışının gerisinde kaldığını söyledi. Stratejik riskler ve uluslararası sistemdeki dönüşümler bağlamında, "Avrupa'mız ölümlü, ölebilir" diyen Macron, Avrupa'da birliğin ve gücün sağlanması için mücadele çağrısı yaptı.