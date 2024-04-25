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Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:20

Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf! 'Geride kaldık dedi' ve çağrı yaptı: Avrupa ölebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf geldi. Macron, Avrupa'nın askeri açıdan yeterince iddialı olamadığını ve dünyadaki silahlanma yarışının gerisinde kaldığını söyledi. Stratejik riskler ve uluslararası sistemdeki dönüşümler bağlamında, "Avrupa'mız ölümlü, ölebilir" diyen Macron, Avrupa'da birliğin ve gücün sağlanması için mücadele çağrısı yaptı.

AA
Emmanuel Macron’dan tarihi itiraf! ’Geride kaldık dedi’ ve çağrı yaptı: Avrupa ölebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Sorbonne Üniversitesinde "Avrupa" temalı konuşma yaptı.

Emmanuel Macron’dan tarihi itiraf! ’Geride kaldık dedi’ ve çağrı yaptı: Avrupa ölebilir

Muhaliflerin bu konuşmayı kastederek "cumhurbaşkanlığı koltuğunu seçim kampanyası için kullanmakla" suçladığı Macron, konuşmasında, değişen uluslararası koşullar, Ukrayna'daki savaş, kıtanın güvenliği ve savunması gibi konuları ele aldı ve "daha egemen ve daha güçlü" bir Avrupa mesajı verdi.

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Emmanuel Macron’dan tarihi itiraf! ’Geride kaldık dedi’ ve çağrı yaptı: Avrupa ölebilir

"AVRUPA ÖLÜMLÜ, ÖLEBİLİR"

Stratejik riskler ve uluslararası sistemdeki dönüşümler bağlamında, "Avrupa'mız ölümlü, ölebilir" diyen Macron, Avrupa'da birliğin ve gücün sağlanması için mücadele çağrısı yaptı.

Emmanuel Macron’dan tarihi itiraf! ’Geride kaldık dedi’ ve çağrı yaptı: Avrupa ölebilir

Macron, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmamasının Avrupa'nın güvenlik "koşulu" olduğunu kaydetti ve Rusya'ya karşı "otonom gerçek bir strateji" yürütülmesi gerektiğini savundu.

Emmanuel Macron’dan tarihi itiraf! ’Geride kaldık dedi’ ve çağrı yaptı: Avrupa ölebilir

Öte yandan dünya genelinde artan silahlanma karşısında Avrupa'nın "çok yavaş kaldığını ve yeterince iddialı olmadığını" belirten Macron, "Güvenilir Avrupa Savunması" isimli bir konseptin inşası için Avrupalı ortakları ile harekete geçeceğini dile getirdi.

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