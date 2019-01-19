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En sevimli köpekten acı haber!

Dünyanın en sevimli köpeği Boo the 'dan acı haber geldi.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 14:22
En sevimli köpekten acı haber!

Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip Boo the 'ın internette 17 milyon takipçiye sahipti.

En sevimli köpekten acı haber!

Boo the 'ın en iyi arkadaşı Buddy geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmişti.

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En sevimli köpekten acı haber!

Arkadaşının ölümünün ardından hastalanan Boo the 'ın kalbi bu acıyı daha fazla taşıyamadı.

En sevimli köpekten acı haber!

Ailesi, Boo the 'ın 18 Ocak Cuma günü hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

En sevimli köpekten acı haber!

Açıklama Boo the 'ın takipçilerini üzüntüye boğdu.

En sevimli köpekten acı haber!

Boo the 'ın Buddy ile olan dostluğu 2006 yılında başlamıştı.

En sevimli köpekten acı haber!

Arkadaşı ile sosyal medyada büyük ün kazanan Boo the 'ın Facebook'ta 16 milyon 600 bin, Instagram'da 540 bin, Twitter'da ise 4 bin takipçisi bulunuyor.

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