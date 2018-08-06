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'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor

Giriş Tarihi: 06.08.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 10:17
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'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor
Endonezya'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor
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'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor
Endonezya'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor

'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi.

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'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor
Endonezya'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor

'nın doğusundaki Lombok Adası'nda dün 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Yetkililer hayatını kaybedenlerin çoğunun enkaz altında kalarak can verdiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

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'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor
Endonezya'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor

Dün sabah meydana gelen depremden bu yana, 130'dan fazla artçı meydana geldi. Depremden hemen sonra yayınlanan tsunami uyarısı bir kaç saat sonra kaldırıldı.

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'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor
Endonezya'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor

Afet Zararlarını Azaltma Ajansı sözcüsü, Lombok'un Mataram şehrinde birçok binanın etkilendiğini, binaların çoğunun zayıf inşaat malzemeleriyle inşa edilmiş olduğunu söyledi.

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'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor
Endonezya'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor

Geçtiğimiz hafta Lombok'ta meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor
Endonezya'da deprem... Ölü sayısı giderek artıyor

Nugroho, 100'den fazla kişinin yaralandığını ve binden fazla evin de zarar gördüğünü belirterek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

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