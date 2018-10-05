Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

Giriş Tarihi: 05.10.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 16:09
Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunaminin etkili olduğu Palu'da ilk cuma namazı kılındı.

Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

Hidayatullah Camisi'nde Cuma hutbesinde imam, "Deprem, Allah tarafından bize gelen bir sınav ve bir çağrı. Allah'a daha yakın olmalıyız. Şu durumda şükür ve dularımızı eksik etmeyelim.Yardım ve dayanışma içinde olalım." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

Depremzedelere bölgeyi terk etmemeleri çağrısı yapan imam, ''Bölgeyi terk etmek yerine doğduğumuz toprakların yeniden toparlanması için tüm gücümüzle çalışalım.'' diye konuştu.

Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

Cuma namazına gelen halkın, depremin yarattığı olumsuz etkilerden ve açık arazide kalmaktan dolayı oldukça bitkin olduğu gözlendi.

Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği belirtildi.

Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Endonezya’da depremin ardından ilk cuma namazı kılındı

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

BİZE ULAŞIN