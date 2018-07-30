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'da deprem...Kapana kısıldılar!

Giriş Tarihi: 30.07.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 09:20
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'da deprem...Kapana kısıldılar!
Endonezya'da deprem...Kapana kısıldılar!

'nın Lombok Adası'nda meydana gelen 6,4 büyüklüğünde depremde 14 kişi hayatını kaybetti, 160'tan fazla kişi yaralandı.

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'da deprem...Kapana kısıldılar!
Endonezya'da deprem...Kapana kısıldılar!

Kyodo ajansının haberine göre, lı yetkililer, merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan depremde 14 kişinin öldüğünü, 162 kişinin yaralandığını belirtti.

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'da deprem...Kapana kısıldılar!
Endonezya'da deprem...Kapana kısıldılar!

Afet Risklerinin Azaltılması Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın depremden en çok etkilenin bölgelerindeki ölümlerin ve yaralanmaların çoğuna çöken binaların neden olduğunu açıkladı.

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'da deprem...Kapana kısıldılar!
Endonezya'da deprem...Kapana kısıldılar!

Depremin ardından 6 bin 237 ailenin tahliye edildiğini ifade eden Nugroho, depremin gerçekleştiği esnada yerli ve yabancı 826 dağcının Lombok Adası'ndaki Rinjani Yanardağı'na tırmanışta olduğunu bildirdi.

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'da deprem...Kapana kısıldılar!
Endonezya'da deprem...Kapana kısıldılar!

Nugroho, "En az 115 yabancı dağcı güvenli şekilde tahliye edildi. Diğer dağcıları tahliye etme çalışmaları sürüyor." dedi.

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'da deprem...Kapana kısıldılar!
Endonezya'da deprem...Kapana kısıldılar!

Yanardağdaki ciddi yer kaymalarına bağlı olarak Rinjani'ye tırmanışların geçici yasaklandığı belirtilirken, ölenler arasında Malezyalı 18 dağcıdan oluşan gruptan kişinin de olduğu kaydedildi.

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'da deprem...Kapana kısıldılar!
Endonezya'da deprem...Kapana kısıldılar!

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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