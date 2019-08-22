Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ve Filipinler'in Ankara Büyükelçileri'ni kabul etti!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi İkbal, Erdoğan'a güven mektubu sundu. İkbal'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.