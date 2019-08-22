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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Filipinler'in Büyükelçileri'ni kabul etti!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'nın Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ve Filipinler'in Ankara Büyükelçileri'ni kabul etti!

Başkan , 'nın Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

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Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi İkbal, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

İkbal'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

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Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'den Başkan Erdoğan'a güven mektubu.

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