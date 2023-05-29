SON DAKİKA

Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:13

Erdoğan'ın açık ara zaferi: Dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı! Dikkat çeken detay...

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kararını verdi ve bir kez daha 'Erdoğan' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fak atan Başkan Erdoğan tarihi bir zafere imza attı. "Kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın zaferini dünya liderleri tek tek tebrik etti. İlk zafer kutlaması Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den geldi. Gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, ABD eski Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak başta olmak üzere dünya liderlerinden tebrik mesajları yağdı...