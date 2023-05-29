SON DAKİKA

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Haberler Galeri Erdoğan'ın açık ara zaferi: Dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı! Dikkat çeken detay...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:13

Erdoğan'ın açık ara zaferi: Dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı! Dikkat çeken detay...

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kararını verdi ve bir kez daha 'Erdoğan' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fak atan Başkan Erdoğan tarihi bir zafere imza attı. "Kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın zaferini dünya liderleri tek tek tebrik etti. İlk zafer kutlaması Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den geldi. Gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, ABD eski Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak başta olmak üzere dünya liderlerinden tebrik mesajları yağdı...

Erdoğan’ın açık ara zaferi: Dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı! Dikkat çeken detay...

Türk halkı kararını verdi, 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'ın zaferinin kesinleşmesinin ardından dünya liderlerinden peş peşe tabrik mesajları geldi. Mesajların 'Türkçe' atılması ise dikkatleri çekti...

Erdoğan’ın açık ara zaferi: Dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı! Dikkat çeken detay...

AZERBAYCAN'DAN TEBRİK

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zaferini" Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

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Erdoğan’ın açık ara zaferi: Dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı! Dikkat çeken detay...

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Erdoğan’ın açık ara zaferi: Dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı! Dikkat çeken detay...

İLK TEBRİK KATAR'DAN

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açık ara zaferi: Dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı! Dikkat çeken detay...

BİDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD Başkanı Joe Biden da Twitter'dan "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı.

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