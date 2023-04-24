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Haberler Galeri Ermenilerin soykırım iftirası! 'Gerçek soykırım Türklere yapıldı'
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:24

Ermenilerin soykırım iftirası! 'Gerçek soykırım Türklere yapıldı'

Dönemin Osmanlı Devleti ve Ermeni ilişkileri üzerine önemli akademik çalışmalara imza atan Dr. Taha Niyazi Karaca, sözde soykırım iddalarının dillendirildiği 24 Nisan'da SABAH'a konuştu. Karaca, soykırırım iddalarının büyük bir yalan ve tarihsel bir aldatmaca olduğunu vurguladı. Karaca, " Türk tarihçileri yaptıkları onlarca bilimsel çalışma ile Ermeni tehcirinin niteliğini, iddia edildiği gibi bir soykırım olmadığını belgelerle ortaya koymuşlardır. Belgeler üzerinden Türklerin suçlu ilan edilmesi mümkün olmadığı için

HARUN SEKMEN
Ermenilerin soykırım iftirası! ’Gerçek soykırım Türklere yapıldı’

Bugün, emperyalistlerin oyuncağı haline gelen Ermeni diasporasının, 24 Nisan 1915'i işaret ederek ve tarihi vesikaları çarpıtarak, Türk milletine, sözde soykırım iftiraları üzerinden saldırılmasının yıl dönümü. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları üzerine önemli akademik çalışmalara imza atan Dr. Taha Niyazi Karaca, Osmanlı devletinin, hiçbir zaman soykırım gibi insanlık dışı bir suç gerçekleştirmediğine işaret ederek, iddiaların bütünüyle yalan olduğuna dikkat çekti.

Ermenilerin soykırım iftirası! ’Gerçek soykırım Türklere yapıldı’

KONU SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLİYOR

"Türk tarihçileri yaptıkları onlarca bilimsel çalışma ile Ermeni tehcirinin niteliğini, iddia edildiği gibi bir soykırım olmadığını belgelerle ortaya koymuşlardır. Ermeni tezlerini savunanların ortaya konan belgeleri geçersiz hale getirebilecek çalışmalar ortaya koyamamışlardır.

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Ermenilerin soykırım iftirası! ’Gerçek soykırım Türklere yapıldı’

Belgeler üzerinden Türklerin suçlu ilan edilmesi mümkün olmadığı için de konu siyasi bir zeminde ele alınarak değerlendirilmektedir. Savaş ortamında gerçekleştirilen sürgünler savaş hukuku doğrultusunda yapılan bir uygulamadan ibarettir ve örneklerini birçok ülkenin tarihinde görmek mümkündür. Ermeni tehciri konusunda Türkiye haksız ve taraflı bir kara propaganda ile karşı karşıyadır. Ermeni tezleri neredeyse tamamen uydurma belgeler üzerine bina edilmiştir.

Ermenilerin soykırım iftirası! ’Gerçek soykırım Türklere yapıldı’

OLUMSUZLUKLARIN NEDENİ ERMENİ SİLAHLI MÜCADELESİ

Birinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra sadece Doğu Anadolu bölgesinde Ruslar tarafından tehcire tabi tutuldukları sırada Ermeniler tarafından katledilen Müslümanların sayısı 410 bin kişidir. Katledilen Müslümanların yaşadığı köyler ve isimleri Osmanlı Genelkurmay'ı tarafından listelenmiştir.

Ermenilerin soykırım iftirası! ’Gerçek soykırım Türklere yapıldı’

Ermeniler silahlanarak buldukları her fırsatta Müslümanlara saldırdılar. Ortaya çıkacak kargaşa üzerine Avrupalı devletlerin Balkan uluslarında olduğu gibi kendilerini de bağımsız devlet haline getirmelerini umdular.

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