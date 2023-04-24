Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
09:24
Ermenilerin soykırım iftirası! 'Gerçek soykırım Türklere yapıldı'
Dönemin Osmanlı Devleti ve Ermeni ilişkileri üzerine önemli akademik çalışmalara imza atan Dr. Taha Niyazi Karaca, sözde soykırım iddalarının dillendirildiği 24 Nisan'da SABAH'a konuştu. Karaca, soykırırım iddalarının büyük bir yalan ve tarihsel bir aldatmaca olduğunu vurguladı. Karaca, " Türk tarihçileri yaptıkları onlarca bilimsel çalışma ile Ermeni tehcirinin niteliğini, iddia edildiği gibi bir soykırım olmadığını belgelerle ortaya koymuşlardır. Belgeler üzerinden Türklerin suçlu ilan edilmesi mümkün olmadığı için