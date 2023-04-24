Ermenilerin soykırım iftirası! ’Gerçek soykırım Türklere yapıldı’

Belgeler üzerinden Türklerin suçlu ilan edilmesi mümkün olmadığı için de konu siyasi bir zeminde ele alınarak değerlendirilmektedir. Savaş ortamında gerçekleştirilen sürgünler savaş hukuku doğrultusunda yapılan bir uygulamadan ibarettir ve örneklerini birçok ülkenin tarihinde görmek mümkündür. Ermeni tehciri konusunda Türkiye haksız ve taraflı bir kara propaganda ile karşı karşıyadır. Ermeni tezleri neredeyse tamamen uydurma belgeler üzerine bina edilmiştir.

