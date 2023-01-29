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Haberler Galeri Eski PKK'lı vekil bu sözlere çok kızacak! İsveç'in planı suya düştü: Hükümet resmen bir enkaz halinde
Giriş Tarihi: 29.01.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 16:06

Eski PKK'lı vekil bu sözlere çok kızacak! İsveç'in planı suya düştü: Hükümet resmen bir enkaz halinde

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte NATO'ya girme talebinin ardından teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç ve Finlandiya Türkiye'den veto yemiş, ancak sonrasında iki İskandinav ülkesinin Türkiye'nin taleplerini kabul etmesinin ardından NATO yolu açılmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda İsveç'te yaşanan PKK protestoları ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasından sonra İsveç'in NATO üyelik süreci durdurulunca İsveç basını Kristersson hükümetini çok sert eleştirdi. Hükümetin yalnızca eski PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh'ten kurtulma planının olduğunu, sonrasını hiç düşünmediğini söyleyen İsveç gazetesi, "100 günlük iktidarın ardından Kristersson hükümeti resmen bir enkaz" ifadelerine yer verdi.

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Eski PKK’lı vekil bu sözlere çok kızacak! İsveç’in planı suya düştü: Hükümet resmen bir enkaz halinde

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın terör verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den veto yemesi ve devamında yaşananlar İsveç-Türkiye ve Finlandiya üçgeninin sıklıkla gündeme gelmesine neden oluyor.

Eski PKK’lı vekil bu sözlere çok kızacak! İsveç’in planı suya düştü: Hükümet resmen bir enkaz halinde

Geçtiğimiz hafta aşırı ırkçı Sıkı Yön Partisi'nin lideri Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ise Türkiye, daha önce yeşil ışık yaktığı NATO üyeliği onayını durdurdu.

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Eski PKK’lı vekil bu sözlere çok kızacak! İsveç’in planı suya düştü: Hükümet resmen bir enkaz halinde

Bu gelişmelerin ışığında ise İsveç basını günlerdir NATO üyelik sürecini, Rasmus Paludan'ı ve Türkiye-İsveç ilişkilerini konuşuyor. Svenska Dagbladet, 'Türkler bizi hazırlıksız yakaladı' başlıklı haberinde NATO sürecinin raydan çıktığından bahsedildi.

Eski PKK’lı vekil bu sözlere çok kızacak! İsveç’in planı suya düştü: Hükümet resmen bir enkaz halinde

Haberde, "Endişelenecek bir şey yok gibi gözüküyordu. Ancak sonrasında bir fırtına yaşandı" ifadelerine yer verildi. Haberin devamında hükümetin neleri farklı yapabileceği değerlendirildi.

Eski PKK’lı vekil bu sözlere çok kızacak! İsveç’in planı suya düştü: Hükümet resmen bir enkaz halinde

İsveç'in en ünlü gazetelerinden Aftonbladet'te ise 'Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde' başlıklı bir haber yayımlandı. Ülkede son günlerde yaşanan çete krizine bir de NATO süreci eklenin hükümetin oldukça zor durumda olduğundan bahsedildi.

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