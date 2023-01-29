Giriş Tarihi: 29.01.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 16:06

Eski PKK'lı vekil bu sözlere çok kızacak! İsveç'in planı suya düştü: Hükümet resmen bir enkaz halinde

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte NATO'ya girme talebinin ardından teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç ve Finlandiya Türkiye'den veto yemiş, ancak sonrasında iki İskandinav ülkesinin Türkiye'nin taleplerini kabul etmesinin ardından NATO yolu açılmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda İsveç'te yaşanan PKK protestoları ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasından sonra İsveç'in NATO üyelik süreci durdurulunca İsveç basını Kristersson hükümetini çok sert eleştirdi. Hükümetin yalnızca eski PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh'ten kurtulma planının olduğunu, sonrasını hiç düşünmediğini söyleyen İsveç gazetesi, "100 günlük iktidarın ardından Kristersson hükümeti resmen bir enkaz" ifadelerine yer verdi.