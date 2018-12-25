Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yeniden faaliyete geçti

Giriş Tarihi: 25.12.2018 08:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 08:29
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı.

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Gözlemevinden yapılan açıklamada, birkaç gündür alışılmışın dışında sismik hareketlilik gözlemlenen aktif yanardağdaki yeni bir çatlaktan lav ve kül püskürmeye başladığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Yanardağın güneydoğu kraterinin yakınında yeni bir çatlak açıldığına dikkati çekilen açıklamada, gece yarısından bu yana 130 sarsıntı kaydedildiği ve bunlardan en güçlüsünün 4,0 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Yöre halkı, sarsıntıların ardından yanardağda "büyük bir patlama" duyduklarını aktardı.

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Yanardağın yüksek yerlerinde yürüyüş yapan kişilerin güvenlik nedeniyle dağdan aşağıya getirildiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Şu ana kadar püsküren külün de yakındaki kasaba ve şehir sakinleri için aksamalara yol açmadığı kaydedildi.

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Yanardağın patlaması sebebiyle İtalya'nın güneyinde hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

BİZE ULAŞIN