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Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

isimli kişi hayalini peşinden koşmak için her türlü yolu denedi ve en sonunda başardı. 28 yaşındaki Michael yılmadan, usanmadan, bıkmadan yaptı ve istediği şeye kavuştu. Ev alacak maddi gücü olmadığı için eve dönüştürdüğü araçlarla dünyayı dolaşan Michael çok güzel bir ilke imza attı. 'nde yaşayan genç adam eski bir ambulansı mucizevi bir şekilde değiştirdi ve dönüştürdü. Ambulansın yeni halini görenler ise şoke oldu. İşte gezgin Michael'ın hayalini gerçekleştirdiği o anlar…

Giriş Tarihi: 04.10.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 16:53
Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

Görenler, duyanlar bu hikayeyi konuşuyor. 28 yaşındaki zor dönemlerden geçerek yaşamaya çalışıyordu. Ev alacak parası olmayan Michael öyle bir şey yaptı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Hayallerinin peşinden koştu. Yılmadan usanmadan istediğini elde etti. Eski bir ambulanstan harikalar yarattı.

Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

28 yaşındaki Micheal, ev alacak maddi gücü olmamasından ötürü, eve dönüştürdüğü araçlarla dünyayı dolaşan bir .

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Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

Eski minibüsünü satarak hayallerindeki evi yaratmaya karar veren genç adam, 'Craigslist' adlı siteden, 'Behemoth' adlı, 1992 model bir Ford E-350 satın aldı.

Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

Bir zamanlar 'nin Tennessee eyaletinde ambulans olarak hizmet veren bu araç, sonralarda sunî çim üreten bir kuruluşa satıldı ve bir süre sahte çim taşımak için kullanıldı.

Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

işe, içi oldukça büyük olan ambulanstaki kan lekelerini silerek başladı. Birçok kişi, bir ambulansı eve dönüştürme fikrini doğru bulmasa da, Michael'e göre, bu ambulansta hayatını kaybeden insanlar olduğu gibi, yaşama yeniden dönen insanlar da oldu.

Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

Ayrıca Micheal, insanların kira kontratları olduğu için evlerini istediği gibi değiştiremediklerine değinerek, burada öyle bir sorunu olmadığını düşünüyor.

Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

İşten arta kalan zamanlarında, yeni evini oluşturmakla uğraşan genç adam, bu ambulansa tam 4 ayını verdi. Aynı zamanda bir illüstratör olan Micheal, çizim becerilerinin ambulansı dönüştürme konusunda oldukça işe yaradığını söyledi.

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