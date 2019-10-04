Ev alacak parası yoktu! Çözümü bakın nerede buldu?

Michael isimli kişi hayalini peşinden koşmak için her türlü yolu denedi ve en sonunda başardı. 28 yaşındaki Michael yılmadan, usanmadan, bıkmadan yaptı ve istediği şeye kavuştu. Ev alacak maddi gücü olmadığı için eve dönüştürdüğü araçlarla dünyayı dolaşan gezgin Michael çok güzel bir ilke imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç adam eski bir ambulansı mucizevi bir şekilde değiştirdi ve dönüştürdü. Ambulansın yeni halini görenler ise şoke oldu. İşte gezgin Michael'ın hayalini gerçekleştirdiği o anlar…