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Evde yaptığı ustalıkla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada yapılan ustalıklar şaşırtmaya devam ediyor! Evinde imkanlarla küçük bir uçak yaptı dünyayı şaşırttı! Son yıllarda sayesinde yeteneklerini sergileyen isimlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu defa yapılan gerçekten hayran bıraktı. Kendi imkanlarını kullanarak büyük bir ustalığa imza atan adam çalışmasını Youtube üzerinden paylaştı ve büyük yankı uyandırdı. Her anını detaylarıyla gösteren adamın işinin sonucu ise görenleri hayret ettirdi. İşte Creative Channel youtube kanalında paylaşılan ve izleyenleri şaşkınlığa uğratan o anlar!

Giriş Tarihi: 08.10.2019 07:15
Evde yaptığı ustalıkla sosyal medyayı salladı!

İşte kare kare ünlü sayfasında paylaşılan o çalışma!

Evde yaptığı ustalıkla sosyal medyayı salladı!
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Evde yaptığı ustalıkla sosyal medyayı salladı!
Evde yaptığı ustalıkla sosyal medyayı salladı!
Evde yaptığı ustalıkla sosyal medyayı salladı!
Evde yaptığı ustalıkla sosyal medyayı salladı!
Evde yaptığı ustalıkla sosyal medyayı salladı!
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