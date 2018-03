Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

Hawking'in tüm olanaksızlıklara rağmen bilime adanmış hayatı, 2014'te beyazperdeye de aktarıldı. Türkiye'de "Her Şeyin Teorisi" adıyla gösterime giren "The Theory of Everyting" filmi, ünlü fizikçiyi canlandıran İngiliz oyuncu Eddie Redmayne'a En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı getirdi.