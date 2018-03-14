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Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam:

Giriş Tarihi: 14.03.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 12:32
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Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam:
Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

Dünyanın en önemli kozmologlarından biri kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stefhan , 76 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Oxford kentinde 8 Ocak 1942 doğumlu olan ve 1964'te henüz 22 yaşındayken sadece birkaç yıl ömrü kaldığı söylenen Hawking, tıp dünyasında da "mucize adam" olarak tanınıyordu.

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Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam:
Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

DÜŞÜNCELERİNİ KENDİSİ İÇİN ÖZEL TASARLANAN BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA İFADE EDİYORDU

Modern dünyanın en parlak ve ünlü bilim adamlarından biri kabul edilen , "kara delikler" ve "izafiyet teorisi" üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu. ALS nedeniyle tamamen tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen ve konuşamayan Hawking, düşüncelerini kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar aracılığıyla ifade ediyordu.

Popüler kültüre yakınlığıyla da tanınan Hawking, ünlü animasyon The Simpsons ve uzay serisi Star Trek'te seyirci karşısına çıkmış, hatta British Telecom filmine kendisiyle özdeşleşen bilgisayar sesiyle katılmıştı.

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Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam:
Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

'in tüm olanaksızlıklara rağmen bilime adanmış hayatı, 2014'te beyazperdeye de aktarıldı. Türkiye'de "Her Şeyin Teorisi" adıyla gösterime giren "The Theory of Everyting" filmi, ünlü fizikçiyi canlandıran İngiliz oyuncu Eddie Redmayne'a En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı getirdi.

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Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam:
Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

Eğitim hayatına Londra'daki Byron House School'da başlayan , daha sonra ailesinin Londra'nın kuzeyindeki St. Albans'a taşınması nedeniyle okula burada devam etti.

Hawking'in babası, St. Albans'daki okuldan mezun olan oğlunu sonra daha iyi eğitim alması için Westminster üniversitesine göndermek istedi. Hawking, Westminster'in bursluluk sınavına, hasta olması nedeniyle katılamadı. Hawking, istediği matematik bölümü olmamasına rağmen fizik bölümü tercihiyle Oxford Üniversitesine girdi.

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Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam:
Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

Oxford Üniversitesi tarafından 'e doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyası verildi.

Hawking, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 20 yaşında kozmoloji üzerine araştırmalar yapmak üzere Cambridge Üniversitesinde yüksek lisansa başladı. Hawking, "Genişleyen Evrenin Özellikleri" adlı teziyle 1965 yılında yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl üniversitede araştırma görevlisi olarak işe başladı.

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Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam:
Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

, 1966'da "Teklilik ve Uzay Zaman Geometrisi" isimli araştırmasıyla Cambridge Üniversitesi tarafından verilen en prestijli ödüllerden biri olan Adams Prize'e layık görüldü.

Hawking 1979'da Cambridge Üniversitesinde Lucas kürsüsünün başına gelerek profesör unvanını aldı.

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Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam:
Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

BİLGİSAYARA BAĞLI BİR HAYAT

'e 21 yaşında, Cambridge'de öğrenciyken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konuldu. Motor nöronları öldürerek sinir sistemini felç eden hastalık nedeniyle doktorlar, genç bilim adamına ancak birkaç yıl ömrünün kaldığını söyledi.

Ancak Hawking, beklenenden daha yavaş ilerleyen hastalığı ve karısının ilgisi sayesinde bilimsel çalışmalarını yeniden sürdürmeye başladı.

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