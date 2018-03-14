Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

DÜŞÜNCELERİNİ KENDİSİ İÇİN ÖZEL TASARLANAN BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA İFADE EDİYORDU

Modern dünyanın en parlak ve ünlü bilim adamlarından biri kabul edilen Hawking, "kara delikler" ve "izafiyet teorisi" üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu. ALS nedeniyle tamamen tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen ve konuşamayan Hawking, düşüncelerini kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar aracılığıyla ifade ediyordu.

Popüler kültüre yakınlığıyla da tanınan Hawking, ünlü animasyon The Simpsons ve uzay serisi Star Trek'te seyirci karşısına çıkmış, hatta British Telecom filmine kendisiyle özdeşleşen bilgisayar sesiyle katılmıştı.