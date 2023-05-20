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Giriş Tarihi: 20.05.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 14:08

Eylül ayında dünyanın en zengin 3. ismiydi, mirası 3 katı eridi! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi 2023

Forbes dünyanın en zengin insanları listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bernard Arnault dünyanın en zengin insanı olma unvanını sürdürürken, Tesla, Twitter ve Starlink sahibi Elon Musk birinciliği kaptırdıktan sonra Arnault'u takip etmeyi sürdürüyor. Listede en can alıcı noktaysa, eylül ayında en zengin üçüncü insan olan Gautam Adani'nin mirasının üç katının erimesi. Dolandırıcılık raporu yayınlanmasından sonra gözden düşen şirketiyle birlikte Adani'nin mirası da düştü. İşte Forbes dünyanın en zenginleri listesi 2023

Eylül ayında dünyanın en zengin 3. ismiydi, mirası 3 katı eridi! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi 2023

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI LİSTESİ 2023

Forbes her gün anlık olarak dünyanın en zengin insanlarını tahmin ettiği bir listeyi okuyuculara sunuyor. Buna bakıldığında her gün yerlerin değişme ihtimali dahi bulunuyor. Stok marketlerin açık olduğu her 5 dakikada bir liste güncellenmektedir. Listede bazı isimlerin düşüşü ise ilgi çekici.

Eylül ayında dünyanın en zengin 3. ismiydi, mirası 3 katı eridi! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi 2023

EYLÜL AYINDA DÜNYANIN EN ZENGİN 3. İNSANIYDI, MİRASI 3 KATI ERİDİ

Dünyanın en zengin insanlarından Gautam Adani'nin sahibi olduğu Adani grubunun hisseleri, kara para aklama ve muhasebe dolandırıcılıkları gibi iddiaların yer aldığı bir raporun ardından tam anlamıyla düşüşe geçti. Eylül ayında 152 milyar dolara sahip olan Adani, dünyanın en zengin 3. insanıydı.

Hindenburg raporunun yayınlanmasından sonra hızla yükselen hisseler, aynı hızda düşüşe geçti.

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Eylül ayında dünyanın en zengin 3. ismiydi, mirası 3 katı eridi! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi 2023

GAUTAM ADANİ KİMDİR?

24 Haziran 1962 tarihinde Hindistan'ın Ahmedadab ilinde doğan Adani'nin babası küçük tekstil tüccarıdır. 7 kardeştir. Sheth Chimanlal Nagindas Vdiyala'da okudu. Gujarat Üniversitesi'nde pazarlama bölümüne girse de ikinci yılsonunda okulu terk etti. Her zaman ticarete ilgisi olan Adani, babasının işi yerine kendi işine yöneldi.

Eylül ayında dünyanın en zengin 3. ismiydi, mirası 3 katı eridi! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi 2023

1978'de Mahendra Brothers isimli elmas firmasında çalışmak için Mumbai'ye taşındı. 1981'de ağabeyi Mahasukhbhai Adani, Ahmedabad'da bir plastik firması satın aldı ve Gautam Adani ile birlikte çalışmaya başladı.

Asıl büyümeyi enerji üretimi ile yaptı. Adani Power adlı şirketi 1996 yılında kurdu. 4620MW kapasiteyle Hindistan'ın en büyük termal enerji üreticisidir.

2006 yılında elektrik üretimi işine girdi. . Avustralya'da bir liman ve kömür madeni satın alarak işlerini büyüttü.

Eylül ayında dünyanın en zengin 3. ismiydi, mirası 3 katı eridi! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi 2023

2020 Mayıs ayında dünyanın en büyük güneş enerjisi ihalesini kazandı. 8000 MW'lık fotovoltaik santral projesi Adani Green tarafından karşılanmakta.

Aynı yılın ekim eylül ayında Mumbai Havalimanı'nın yüzde 74'lük hissesini satın aldı.

Adani grup, 70 milyar dolarlık yeşil enerji yatırımı yapacağını açıkladı.

Priti Adani ve Gautam Adani ikilisinin Karan ve Jeet adında iki erkek çocuğu vardır.

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