Eylül ayında dünyanın en zengin 3. ismiydi, mirası 3 katı eridi! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi 2023

Forbes dünyanın en zengin insanları listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bernard Arnault dünyanın en zengin insanı olma unvanını sürdürürken, Tesla, Twitter ve Starlink sahibi Elon Musk birinciliği kaptırdıktan sonra Arnault'u takip etmeyi sürdürüyor. Listede en can alıcı noktaysa, eylül ayında en zengin üçüncü insan olan Gautam Adani'nin mirasının üç katının erimesi. Dolandırıcılık raporu yayınlanmasından sonra gözden düşen şirketiyle birlikte Adani'nin mirası da düştü. İşte Forbes dünyanın en zenginleri listesi 2023