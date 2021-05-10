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Haberler Galeri Facebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 17:14

'tan kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!

, 14.5 ve iPadOS 14.5 güncellemeleriyle birlikte kullanıcılara uygulama izleme şeffaflığı isimli özelliği sundu. Söz konusu bu özellik büyük tartışmalara neden olmuş ve tarafından şiddetli biçimde eleştirilmişti. Çünkü uygulama izleme şeffaflığı, geliştiricilerin kullanıcı davranışlarını takip edebilmesi için öncelikle onlardan açıkça izin almasını gerektiriyor. Facebook ise kullanıcıları takip ederek, ilgi alanlarını belirleyip, reklamverenlere seçenekler sunuyordu. Facebook şimdi farklı bir taktik izlemeye karar verdi. devi ve kullanıcılarının takibe izin vermesini istiyor. İddiaya göre bu konuda baskı yapıyor. İşte detaylar...

Facebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!

ve arasındaki sular durulmuyor. ve iPadOS'nin yeni güncellemeleriyle birlikte gelen uygulama izleme şeffaflığı özelliği de, iki teknoloji devinin arasını daha da açtı. Yeni özellikle ve kullanıcılarının verilerinin izinsiz toplanmasını engelleyen Apple, bu hamlesiyle devinin kişiselleştirilmiş reklamlar göndermesinin önüne geçmişti. Ancak gelirini bu reklamlardan elde eden Facebook, kolay pes edecek gibi durmuyor.

Facebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!

İddiaya göre devi, son birkaç gündür veri takibini kabul etmeyen ve kullanıcılarına uygulamanın ücretli olabileceği yönünde tehditler gönderiyor.

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Facebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!

Verizon'un araştırmalarına göre ABD'deki ve kullanıcılarının sadece yüzde 4′ünden onay alan , bu rakamı globalde de en fazla yüzde 12′ye çıkarabildi. Kazançlarını büyük oranda toplanan verilerle oluşturulan kişisel reklamlardan elde eden şirket, hiç olmadığı kadar zor durumda. Gelen bilgilere göre gelir kaybının önüne geçmek isteyen devi, biraz daha agresif bir seçeneklere başvurmaya başladı.

Facebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!

İddiaya göre kullanıcıları, son birkaç gündür ve Instagram kullanırken sık sık çeşitli bildirimler alıyor. "Facebook'u ücretsiz tutmamıza yardımcı ol" sözleriyle kullanıcılara baskı yapan devi, veri takibine onay verilmesini istiyor. Pek çok kişi tarafından fazla saldırgan bulunan bu kampanya, uygulamayı ücretli yapma tehdidi olarak yorumlanıyor.

Facebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!

'ın bu son gelişmelere karşı nasıl bir cevap vereceği merak edilirken, iki dev arasındaki sorunun mahkemeye taşınmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Shiftdelete)

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