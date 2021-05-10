HaberlerGaleriFacebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 17:12Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 17:14
Facebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!
Apple, iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 güncellemeleriyle birlikte kullanıcılara uygulama izleme şeffaflığı isimli özelliği sundu. Söz konusu bu özellik büyük tartışmalara neden olmuş ve Facebook tarafından şiddetli biçimde eleştirilmişti. Çünkü uygulama izleme şeffaflığı, geliştiricilerin kullanıcı davranışlarını takip edebilmesi için öncelikle onlardan açıkça izin almasını gerektiriyor. Facebook ise kullanıcıları takip ederek, ilgi alanlarını belirleyip, reklamverenlere seçenekler sunuyordu. Facebook şimdi farklı bir taktik izlemeye karar verdi. Sosyal medya devi iPhone ve iPad kullanıcılarının takibe izin vermesini istiyor. İddiaya göre bu konuda baskı yapıyor. İşte detaylar...