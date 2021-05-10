Facebook'tan iPhone kullanıcılarına ücretli uygulama tehdidi! Ortalığı karıştıran iddia!

Facebook ve Apple arasındaki sular durulmuyor. iOS ve iPadOS'nin yeni güncellemeleriyle birlikte gelen uygulama izleme şeffaflığı özelliği de, iki teknoloji devinin arasını daha da açtı. Yeni özellikle iPhone ve iPad kullanıcılarının verilerinin izinsiz toplanmasını engelleyen Apple, bu hamlesiyle sosyal medya devinin kişiselleştirilmiş reklamlar göndermesinin önüne geçmişti. Ancak gelirini bu reklamlardan elde eden Facebook, kolay pes edecek gibi durmuyor.