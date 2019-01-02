Filipinler'de, 'Usman' olarak adlandırılan fırtınanın neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 85'e yükseldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, hafta sonundan bu yana Bicol ve Doğu Visayas bölgeleri ile çevresini etkisi altına alan fırtınanın 'tropikal depresyon' olarak nitelendirildiği bildiriildi. Edinilen bilgiye göre, fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda 85 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu ve 40 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Calabarzon, Mimaropa, Bicol ve Doğu Visayas'ta fırtınadan yaklaşık 192 bin kişinin etkilendiğinin kaydedildiği açıklamada, bu kişilerden yaklaşık 25 bininin tahliye merkezlerine yerleştirilebildiği bilgisi verildi. Yerel yetkililer tarafından Bicol bölgesinde yer alan Camarines Sur'da afet durumu ilan edildi. Tarım dairesinden yapılan açıklamada fırtınanın tarım arazilerine verdiği zararın yaklaşık 6 milyon dolara yükseldiği ve yaklaşık 11 bin 200 çiftçinin de fırtınadan etkilendiği bilgisi paylaşıldı. İşte Filipinlerdeki afet bölgesinden son görüntüler...