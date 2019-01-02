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'i fırtınası vurdu

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 02.01.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 16:54
Filipinler'i Usman fırtınası vurdu

'de, "" olarak adlandırılan fırtınanın neden olduğu ve heyelanlarda ölü sayısı 85'e yükseldi.

Filipinler'i Usman fırtınası vurdu

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, hafta sonundan bu yana Bicol ve Doğu Visayas bölgeleri ile çevresini etkisi altına alan fırtınanın "tropikal depresyon" olarak nitelendirildiği bildiriildi.

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Filipinler'i Usman fırtınası vurdu

Edinilen bilgiye göre, fırtınanın yol açtığı ve heyelanlarda 85 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu ve 40 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Filipinler'i Usman fırtınası vurdu

Calabarzon, Mimaropa, Bicol ve Doğu Visayas'ta fırtınadan yaklaşık 192 bin kişinin etkilendiğinin kaydedildiği açıklamada, bu kişilerden yaklaşık 25 bininin tahliye merkezlerine yerleştirilebildiği bilgisi verildi.

Filipinler'i Usman fırtınası vurdu

Yerel yetkililer tarafından Bicol bölgesinde yer alan Camarines Sur'da afet durumu ilan edildi.

Filipinler'i Usman fırtınası vurdu

Tarım dairesinden yapılan açıklamada fırtınanın tarım arazilerine verdiği zararın yaklaşık 6 milyon dolara yükseldiği ve yaklaşık 11 bin 200 çiftçinin de fırtınadan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Filipinler'i Usman fırtınası vurdu

İşte Filipinlerdeki afet bölgesinden son görüntüler...

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