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’ın kombini gündem oldu

Giriş Tarihi: 07.10.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 12:37
First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu
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First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu

Afrika turunun son durağı için 'a gelen ABD Başkanı Donald 'ın eşi Melania Trump'ın kıyafet tercihi, sosyal medyada gündem oldu.

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First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu

ABD Başkanı Donald 'ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu "Be Best" isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı 'a da gelerek ziyaretlerini tamamladı.

First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu

48 yaşındaki 'nin gezisinde giydiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu.

First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania kıyafetlerini 'Şık Maceraperest' olarak değerlendirdi.

First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu

Kullanıcılar Melania 'ın kombini ile "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi durduğunu" söyledi.

First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu

Bazı kullanıcılar ise Melania 'ı 1920'li yıllarda arkeologların giydiği kıyafetleri kopya etmekle suçladı.

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