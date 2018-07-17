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eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı

Forbes dergisi, eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini duyurdu. Listenin zirvesinde boksör Floyd Mayweather yer alırken, en çok kazanan oyuncu George Clooney oldu. Cristiano Ronaldo en çok kazananlar listesinde Messi'nin gerisinde kaldı. Kylie Jenner ise ablası Kim Kardashian'ı geçti. İşte eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismi...

Giriş Tarihi: 17.07.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 19:20
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eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı

98- Dr. Dre 35 milyon dolar

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eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı

98- Dave Chappelle 35 milyon dolar

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eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı

97- Von Miller 35.1 milyon dolar

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eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı

96- Ryan Tannehill 35.2 milyon dolar

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eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı

93 Blake Griffin 35.5 milyon dolar

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eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı

93- J. Cole - 35.5 milyon dolar

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eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı

93- Giannis Antetokounmpo 35.5 milyon dolar

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