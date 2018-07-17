Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
Forbes dergisi, eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini duyurdu. Listenin zirvesinde boksör Floyd Mayweather yer alırken, en çok kazanan oyuncu George Clooney oldu. Cristiano Ronaldo en çok kazananlar listesinde Messi'nin gerisinde kaldı. Kylie Jenner ise ablası Kim Kardashian'ı geçti. İşte eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismi...
Giriş Tarihi: 17.07.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 19:20
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
99
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı
2
99
Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı