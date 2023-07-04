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Haberler Galeri Fransa'da işler karışıyor! Macron'dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar
Giriş Tarihi: 04.07.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 15:37

Fransa'da işler karışıyor! Macron'dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 7. gününde devam ediyor. Protestolarda adeta taş üstünde taş kalmazken polisin gözaltına aldığı çocukların sayısı da giderek artıyor. Konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleri ise ortalığı karıştıracak cinsten...

Fransa’da işler karışıyor! Macron’dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 yaşın altındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolarda, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini söyledi.

Fransa’da işler karışıyor! Macron’dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar

Macron, 27 Haziran'dan bu yana olaylı protestolara müdahale eden polislerle Paris'te bir restoranda gayriresmi yemekte bir araya geldi.

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Fransa’da işler karışıyor! Macron’dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar

ANCAK BUNDAN ANLARLAR

Fransız basınındaki habere göre, Macron polislere desteğini açıklayarak, çocukları olaylara karışan aileleri mali olarak cezalandırmak istediğini belirtti. Macron, burada "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı." ifadesini kullandı.

Fransa’da işler karışıyor! Macron’dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar

Polisler de Macron'a yakınarak "Olayın çıkmadığı maç ya da başka bir etkinlik olmuyor. Kırıp dökmek için can atıyorlar." dedi.

Fransa’da işler karışıyor! Macron’dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar

Öte yandan, ülkede günlerdir süren toplumsal olaylarda 72'si dün olmak üzere şu ana kadar 3 bin 486 kişi gözaltına alındı.

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