Giriş Tarihi: 04.07.2023 15:24
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
15:37
Fransa'da işler karışıyor! Macron'dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar
Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 7. gününde devam ediyor. Protestolarda adeta taş üstünde taş kalmazken polisin gözaltına aldığı çocukların sayısı da giderek artıyor. Konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleri ise ortalığı karıştıracak cinsten...