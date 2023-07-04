Fransa’da işler karışıyor! Macron’dan olayların fitilini ateşleyecek çıkış: Ancak bundan anlarlar

ANCAK BUNDAN ANLARLAR

Fransız basınındaki habere göre, Macron polislere desteğini açıklayarak, çocukları olaylara karışan aileleri mali olarak cezalandırmak istediğini belirtti. Macron, burada "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı." ifadesini kullandı.