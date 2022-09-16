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Giriş Tarihi: 16.09.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 15:18

Fransa'yı karıştıran afiş: "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!"

Avrupa'da enerji krizi nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Kaloriferler 19 derecede çalıştırılacak, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırması kapatılacak gibi kararlar alınırken İsviçre'de 'Tasarruf için birlikte duş alın' denilmişti. Fransa'da; elektrik ve doğal gaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı "duş başlıklı Elysee Sarayı" afişi gündem oldu.

Fransa’yı karıştıran afiş: Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!

Fransa'da enerji krizinin elektrik ve doğal gaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı "duş başlıklı Elysee Sarayı" afişi gündem oldu.

Fransa’yı karıştıran afiş: Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!

Son dönemde yaptığı afişlerle adından söz ettiren Michel-Ange Flori, hükümetten yetkililerin kışa doğru elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşanabileceği uyarılarına atfen bir afiş hazırladı.

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Fransa’yı karıştıran afiş: Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!

"ŞATONUN SABUN VERMEDİĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN!"

Flori, Elysee Sarayı'na duş başlığından suyun aktığı ve üzerinde "Bu kış Fransızlar duş almak için Elysee'ye gidecek." ifadeleri yazılı fotomontajlı afişi, "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Fransa’yı karıştıran afiş: Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!

Elektrik ile doğal gaz kesintisi durumunda evlerde duş alma sıkıntısı yaşanacağına ve sorumlu makamın Elysee Sarayı olduğuna işaret eden paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Fransa’yı karıştıran afiş: Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!

Bazı kullanıcılar, "Teşekkürler Macron", "Isınmak için de gideceğiz", "Sabununuz olması yeterli" ve "Utanıyoruz" ifadeleriyle alıntılayarak hükümetin enerji krizi nedeniyle halkı düşürdüğü duruma tepki gösterdi.

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