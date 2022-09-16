Giriş Tarihi: 16.09.2022 15:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
15:18
Fransa'yı karıştıran afiş: "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!"
Avrupa'da enerji krizi nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Kaloriferler 19 derecede çalıştırılacak, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırması kapatılacak gibi kararlar alınırken İsviçre'de 'Tasarruf için birlikte duş alın' denilmişti. Fransa'da; elektrik ve doğal gaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı "duş başlıklı Elysee Sarayı" afişi gündem oldu.