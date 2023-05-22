Fransız Le Monde’den itiraf! ’Kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek lider’

Fransız Le Monde'den çok konuşulacak bir Erdoğan analizi geldi. Le Monde,'Kahramanmaraş'ta Erdoğan 'bu kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek kişi' olarak görünüyor' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeyi yeniden inşa etmek için hızla çalışmalar başladı. Asrın felaketinin üzerinden geçen 4 ayın ardından gerçekleşen seçimlerde Kahramanmaraş'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 71.88'ini aldı. Bu oy oranına dikkat çeken Le Monde, 'Seçmen başkanına açık çek verdi' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun seçmene güven vermediğini itiraf eden gazete, Erdoğan'ın işini bildiği ifade edildi. Bölgenin sakinlerinin görüşlerine yer veren gazete, Erdoğan'dan başka kimsenin daha iyisini yapamayacağına inandığı belirtildi. Erdoğan'ın seçmenine güven verdiği itiraf edilirken Erdoğan'ın oylarının ardında istikrar arzusunun olduğu da dile getirildi.