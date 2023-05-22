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Giriş Tarihi: 22.05.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 17:11

Fransız Le Monde'den itiraf! 'Kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek lider'

Türkiye 2. tur seçimlerine gün sayarken dünya medyası da her geçen gün yeni bir analiz ile okuyucularının karşısına çıkıyor. Son olarak Fransız Le Monde'den dikkat çeken bir Erdoğan itirafı geldi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Fransız Le Monde’den itiraf! ’Kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek lider’

Fransız Le Monde'den çok konuşulacak bir Erdoğan analizi geldi. Le Monde,"Kahramanmaraş'ta Erdoğan "bu kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek kişi" olarak görünüyor" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

Fransız Le Monde’den itiraf! ’Kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek lider’

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeyi yeniden inşa etmek için hızla çalışmalar başladı. Asrın felaketinin üzerinden geçen 4 ayın ardından gerçekleşen seçimlerde Kahramanmaraş'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 71.88'ini aldı.

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Fransız Le Monde’den itiraf! ’Kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek lider’

Bu oy oranına dikkat çeken Le Monde, 'Seçmen başkanına açık çek verdi' ifadelerini kullandı.

Fransız Le Monde’den itiraf! ’Kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek lider’

Kılıçdaroğlu'nun seçmene güven vermediğini itiraf eden gazete, Erdoğan'ın işini bildiği ifade edildi.

Fransız Le Monde’den itiraf! ’Kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek lider’

Bölgenin sakinlerinin görüşlerine yer veren gazete, Erdoğan'dan başka kimsenin daha iyisini yapamayacağına inandığı belirtildi.

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