Giriş Tarihi: 22.05.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 17:11

Fransız Le Monde'den itiraf! 'Kriz zamanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek tek lider'

Türkiye 2. tur seçimlerine gün sayarken dünya medyası da her geçen gün yeni bir analiz ile okuyucularının karşısına çıkıyor. Son olarak Fransız Le Monde'den dikkat çeken bir Erdoğan itirafı geldi.