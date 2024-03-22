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Giriş Tarihi: 22.03.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 21:55

İngiltere'yi sarsan haber! Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı

Bir süredir dünya kamuoyunun nerede olduğu ve başına ne geldiğiyle ilgili merakta kaldığı isim Galler Prensesi Kate Middleton'dan yeni haber geldi. Middleton yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Uzunca bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğünü açıklaması sevenlerini sarstı.

İngiltere’yi sarsan haber! Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı

GALLER PRENSESİ KATE MİDDLETON KANSER OLDU!

Magazin dünyası onu merak ediyordu. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Uzunca bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

İngiltere’yi sarsan haber! Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı

KANSER TEDAVİSİ GÖRMEYE BAŞLADI

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıkladı. Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın X hesabından paylaşılan videoda sağlık durumunu bizzat kendisi anlattı. Galler Prensesi, ocaktaki karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını belirten Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

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İngiltere’yi sarsan haber! Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı

"HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYORUM"

Galler Prensesi, doktorların kendisine önleyici kemoterapi almasını tavsiye ettiklerini ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarında olduğunu ifade etti.

Tedavisine başlayabilmek için geçirdiği büyük ameliyattan sonra iyileşmesinin zaman aldığını söyleyen Prenses Kate, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat en önemlisi, (çocukları) George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha da güçleniyorum."

İngiltere’yi sarsan haber! Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı

Eşi Prens William'ın yanında olmasını "büyük rahatlık ve güvence kaynağı" olarak tanımlayan Galler Prensesi, "Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket gibi bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor." diye konuştu.

Ailesinin biraz zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Prenses Kate, kanserin ayrıntılarını ise açıklamadı.

İngiltere’yi sarsan haber! Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı

BOŞANDIĞI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

Bunun üzerine anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti.

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