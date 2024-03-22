Giriş Tarihi: 22.03.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
21:55
İngiltere'yi sarsan haber! Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı
Bir süredir dünya kamuoyunun nerede olduğu ve başına ne geldiğiyle ilgili merakta kaldığı isim Galler Prensesi Kate Middleton'dan yeni haber geldi. Middleton yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Uzunca bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğünü açıklaması sevenlerini sarstı.