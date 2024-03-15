Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
10:46
Gazze topraklarında mide bulandıran detay! Siyonist İsrail katlettikleri sivillerin kanı kurumadan bunu yaptı…
İsrail'in Gazze katliamı, insanlık tarihine en kanlı soykırımlardan bir olarak geçti. Gazze toprakları işgali için gözünü kırpmadan sivilleri katleden İsrail ordusu, büyük bir nefretle soykırıma devam ediyor. Artık Hamas bahanesini dahi kullanmaya gerek duymayan Siyonist İsrail katlettiği, vatansız bıraktığı, açlığa mahkum ettikleri Gazzeli sivillerin evlerinin bulunduğu topraklarda insanlık dışı bir saygısızlığın imzasını attı.