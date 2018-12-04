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Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

olduğunu iddia eden Noah, 'da yayınladığı son videosunda gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olayları net tarihler vererek açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.12.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 12:28
Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

Zaman yolcusunun son videosu şaşırttı. 2030'den geldiğini iddia eden Noah bu kez tam tarihleri ile gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü şeyleri anlattı

Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

Noah, 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacağını, insan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor..

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Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

Noah, 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacağını, insan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor..

Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

Noah'a göre 2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek..

Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını gösteriyor.

Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

Bunun ardından Noah yeni iddialarını net tarih vererek anlatıyor..

Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

Noah'ın iddialarına göre Ocak 2019'da dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacak..

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