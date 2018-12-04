Gelecekten geliyorum dedi! 2030'a kadar neler yaşanacağını bildiğini iddia etti

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Noah, Youtube'da yayınladığı son videosunda gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olayları net tarihler vererek açıkladı. Zaman yolcusunun son videosu şaşırttı. 2030'den geldiğini iddia eden Noah bu kez tam tarihleri ile gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü şeyleri anlattı Noah, 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacağını, insan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor.. Noah, 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacağını, insan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor.. Noah'a göre 2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.. İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını gösteriyor. Bunun ardından Noah yeni iddialarını net tarih vererek anlatıyor.. Noah'ın iddialarına göre Ocak 2019'da dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacak..