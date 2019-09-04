Geri çekildi! Kutlamalar başladı...

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'da 3 aydır süren protestoların sonrasında, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekildiğini duyurdu. Hong Kong'da günlerdir süren protestolar devam ediyor. Protestolarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı... Hong Kong basınında geçen haberlere göre Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Hong Kong Hükümet Konağında, Yasama Konseyi'nden Çin yanlısı ve muhalif grupların delegeleriyle tasarının geri çekileceği iddialarının ardından bir araya geldi. Baş Yönetici Lam, toplantının ardından önceden hazırlanan bir video kaydıyla yaptığı açıklamada, son aylarda yaşanan gelişmelerin Hong Kong'u alışılmadık bir yere dönüştürdüğü belirterek, 'Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek.' dedi. Protestocuların 5 talebinden biri olan eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması talebine ilişkin de Lam, böyle bir komisyona gerek olmadığı, hali hazırda ilgili vakaları inceleyen 'Bağımsız Polis Şikayet Konseyi'ne dışardan iki yeni üye atanacağını söyledi. Lam, 21 Temmuz'da Yuen Long metro durağında beyaz kıyafetli bir grubun protestoculara saldırması olayının da konseyin gündeminde olacağına vurgu yaptı. Baş Yönetici Lam, şu andan itibaren toplumun farklı kesimleriyle buluşarak dertlerini anlamaya ve çözümler bulmaya çalışacaklarını dile getirdi. PROTESTOCULARIN TEPKİSİ Protestoların 13'üncü haftasında alınan bu kararla beraber, Hong Kong sokaklarındaki eylemciler, Hong Kongu geri aldık, Zamanımızın devrimi sloganlarını atarak kutlama yaptı. Yerel medya, bazı grupların ve eylemcilerin bu karara hala şüpheci yaklaştıklarını duyurdu. Protestocular tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların 'ayaklanma' olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyordu. Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda 4 ayda bin 117 kişi gözaltına alınmıştı.