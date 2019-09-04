Geri çekildi! Kutlamalar başladı...

Protestocuların 5 talebinden biri olan eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması talebine ilişkin de Lam, böyle bir komisyona gerek olmadığı, hali hazırda ilgili vakaları inceleyen "Bağımsız Polis Şikayet Konseyi"ne dışardan iki yeni üye atanacağını söyledi.