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  • Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Genç kadın evine yerleştirdiği gizli kamera görüntülerine şahit olunca dünya başına yıkıldı. Çocuğuyla birlikte kaldığı eve sık sık gelen en yakın arkadaşı onu adeta sırtından bıçakladı. 'nin Hull kentinde yaşayan , evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti. Melissa Collier ile daha küçük bir kız çocuğuyken 13 yaşlarında tanışan Samantha Wood o zamandan beri genç kadınla yakın bir dosttu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki yakın arkadaş birbirlerinin evine de sık sık gelip gidiyordu. Samantha'nın şüphelerini gidermek içine evine gizli kamera yerleştirmesi ise büyük bir skandalın patlak vermesine neden oldu! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 07:37
Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Talihsiz olay 'nin Hull kentinde yaşandı.

Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

'nin Hull kentinde yaşayan , evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti.

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Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

27 yaşındaki kadın, gizli kamera görüntülerini izlediğinde hayatının şokunu yaşadı. En yakın arkadaşının ihanetini affetmesi mümkün değildi.

Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

, Hull kentinin Hedon bölgesinde mütevazı bir evde, küçük oğlu birlikte yaşayan boşanmış bir anneydi.

Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Genç kadın, henüz 13 yaşındayken aynı mahallede oturan Melissa Collier ile tanışmış ve ikili çok yakın arkadaş olmuştu.

Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Aradan 14 yıl geçmesine rağmen iki arkadaş kopmadı. Samantha'ya göre Melissa ile iki kardeşten farksızdılar.

Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Samantha, kendisinden sadece bir yaş büyük olan Melissa'ya Milly diye seslenmeyi seviyordu, iki dost birbirine sırlarını anlatırdı, hem iyi hem de kötü günlerinde yanyanalardı.

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