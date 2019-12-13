Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...
Gizli kamera görüntüleri şoke etti!! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...
Genç kadın evine yerleştirdiği gizli kamera görüntülerine şahit olunca dünya başına yıkıldı. Çocuğuyla birlikte kaldığı eve sık sık gelen en yakın arkadaşı onu adeta sırtından bıçakladı. İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan Samantha Wood, evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti. Melissa Collier ile daha küçük bir kız çocuğuyken 13 yaşlarında tanışan Samantha Wood o zamandan beri genç kadınla yakın bir dosttu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki yakın arkadaş birbirlerinin evine de sık sık gelip gidiyordu. Samantha'nın şüphelerini gidermek içine evine gizli kamera yerleştirmesi ise büyük bir skandalın patlak vermesine neden oldu! İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.12.2019
07:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
07:37
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