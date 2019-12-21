Gölün dibindeki gizemli ışık dalgıçları öldürdü! İddialar ortalığı karıştırdı

Kanada'nın güneydoğu kıyısında bulunan balıkçı kasabası Shag Harbour'da 4 Ekim 1967'de oldukça konuşulan bir olay yaşandı. Görgü tanıklarının söylediklerine göre Shag Limanı yakınlarında suya bir UFO girdi. Uzay aracının 45 derecelik açıyla suya daldığı ve üstünde sarı ışıkların yanıp söndüğü belirtildi.
Çok sayıda tanık en başta ıslık sesi duyduklarını ve daha sonra patlama gerçekleştiğini ifade etti. Kasabada yaşayanlardan Laurie Wickens ve dört arkadaşı, üç numaralı karayolu üzerinden Shag Limanı'na geçmek isterlerken, UFO'la karşılaştı. Wickens yetkilileri arayıp, küçük bir uçağın düştüğünü söyledi. Ayrıca diğer tanıklardan da yetkililere telefon gelince olay yerine müdahale ekibi gitti. Bazı balıkçılar tekneleriyle yaralı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine baktı, fakat birçok insan oldukça geniş bir köpükle karşılaştı. Ayrıca köpük içinden sarı ve beyaz ışıklar geliyormuş.