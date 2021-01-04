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arama sonuçlarında hatalı çıkıyor! Bu hata popüler bile oldu

dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. 2.2 milyarın üstünde kullanıcı sayısına sahip. WhatsApp'ın masaüstü sürümü olan de oldukça kullanılıyor. Son dönemlerde yayınlanan raporlarda WhatsApp Web'e yeni özelliklerin geleceği ortaya çıktı. WhatsApp şimdi de arama sonuçlarındaki bir hata ile gündeme geldi. Hatta söz konusu bu hata popüler aramalardan biri oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 15:01
Google arama sonuçlarında WhatsApp hatalı çıkıyor! Bu hata popüler bile oldu

Instagram'la birlikte Facebook'un bünyesinde yer alan genel olarak yeni özellikleriyle konuşuluyor ki, salgın dönemiyle birlikte yenilikler ve güncellemeler konusunda şirket iyice gaza basmış durumda. Diğer yandan WhatsApp'ın masaüstü sürümü de sıklıkla kullanılıyor. Özellikle de bilgisayarda iş yapanlar, telefondan mesaj yazmak yerine Web sürümünü tercih ediyor. WhatsApp Web'in Windows ve MacOS uygulamaları var, ancak kullanıcıların büyük bir kısmı WhatsApp Web'e 'dan arama yapıp, ulaşıyorlar. Birçok kişi için Google'dan arama yapıp, WhatsApp Web'i tarayıcıdan açmak pratik olduğundan tercih ediyor. Fakat bu aramada ilginç bir hata olduğu ortaya çıktı.

Google arama sonuçlarında WhatsApp hatalı çıkıyor! Bu hata popüler bile oldu

'i, eğer varsayılan arama dilini İngilizce yapıp 'da aratırsanız sonuçlarda "WhatApp" bağlantısını görebilirsiniz.

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Google arama sonuçlarında WhatsApp hatalı çıkıyor! Bu hata popüler bile oldu

Platformun resmi internet sitesine yönlendiren bu metindeki hata göze küçük gelebilir. Ancak "" öbeğinin 'da aylık 17 milyon arama hacmi bulunuyor.

Google arama sonuçlarında WhatsApp hatalı çıkıyor! Bu hata popüler bile oldu

Türkçe aramalarda ise bu hacim yaklaşık 2,2 milyon. Yani her ay Türkiye'de 2,2 milyon kez aratılıyor.

Google arama sonuçlarında WhatsApp hatalı çıkıyor! Bu hata popüler bile oldu

Muhtemelen ekibi bu hatayı kısa süre sonra giderecektir. Ancak şimdilik küçük bir s harfi eksikliği bile dev şirketlerin hatasız iş yapamayacaklarının bir göstergesi olarak karşımızda. Arama sonuçlarının İngilizce dışındaki dillerde hatasız olduğunu da ayrıca belirtmemiz gerekiyor.

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