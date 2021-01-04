Google arama sonuçlarında WhatsApp hatalı çıkıyor! Bu hata popüler bile oldu

Instagram'la birlikte Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp genel olarak yeni özellikleriyle konuşuluyor ki, salgın dönemiyle birlikte yenilikler ve güncellemeler konusunda şirket iyice gaza basmış durumda. Diğer yandan WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web de sıklıkla kullanılıyor. Özellikle de bilgisayarda iş yapanlar, telefondan mesaj yazmak yerine Web sürümünü tercih ediyor. WhatsApp Web'in Windows ve MacOS uygulamaları var, ancak kullanıcıların büyük bir kısmı WhatsApp Web'e Google'dan arama yapıp, ulaşıyorlar. Birçok kişi için Google'dan arama yapıp, WhatsApp Web'i tarayıcıdan açmak pratik olduğundan tercih ediyor. Fakat bu aramada ilginç bir hata olduğu ortaya çıktı.