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Giriş Tarihi: 10.06.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 10:05

insan beyninin haritasını ortaya çıkardı

bu aralar manşetlerden aşağıya inmiyor. 'da, Google hakkında süren bir dava var. Bu davada yer alan belgelerde, Google'ın gizlilik ayarlarını bulmayı zorlaştırdığı ve izinsiz veri topladığı belirtiliyor. Teknoloji devi bu suçlamalarla karşı karşıya. Google söz konusu gelişmeyle gündem de olsa, başka bir haberle isminden söz ettirdi. 'de yer alan 'nden bilim insanları ve teknoloji devi Google'ın ortaklığında, insan beyninin üç boyutlu ve en detaylı haritası oluşturuldu. 225 milyon görüntü ve bir petabayttan fazla verinin kullanıldığı haritanın, sinirbilim ve ilgili alanda çalışanlar için güvenilir bir kaynak olarak kullanılması hedefleniyor.

Google insan beyninin haritasını ortaya çıkardı

Teknoloji devi ve 'nden bilim insanları, 225 milyon görüntü ve bir petabayttan (1 milyon gigabayt) fazla veri kullanarak insan beyninin küçük bir bölümünün göz atılabilir 3 boyutlu bir haritasını geliştirdi.

Google insan beyninin haritasını ortaya çıkardı

Renk kodlu harita, tek bir nörona bağlanan 4 bin aksonu gösteriyor. Aksonlar, sinir sisteminde duyusal girdileri almaktan sorumlu en temel hücreleri oluşturuyor. Sadece bir milimetre küp beyin dokusunu temsil etmesine rağmen, çalışma herhangi bir tür için bu kadar ayrıntılı olarak görüntülenen ve yeniden oluşturulan en kapsamlı harita olarak kayıtlara geçti.

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Google insan beyninin haritasını ortaya çıkardı

Harita ayrıca, on binlerce yapılandırılmış nöron, milyonlarca nöron parçası, 130 milyon açıklamalı sinaps ve akson yapısı, dendritler ve miyelinler de dahil olmak üzere çeşitli hücre alt yapılarını da içeriyor.

Google insan beyninin haritasını ortaya çıkardı

'ndeki Lichtman Lab ve 'daki araştırmacılar haritayı oluşturmak için bir insan beyin korteksinin temporal lobundan mikroskobik örnek aldıklarını açıkladı.

Bu doku numunesi, her biri yaklaşık 30 nanometre kalınlığında 5 bin 300 dilime kesilmeden önce lekelendi ve reçineyle kaplandı.

Yaklaşık 4 nanometreye kadar yakınlaştırabilen bir elektron mikroskobu numuneyi taradı ve tek bir 3 boyutlu görüntüyü hacmi ortaya çıkarmak için bir araya getirilebilecek 225 milyon iki boyutlu fotoğraf oluşturdu.

Google insan beyninin haritasını ortaya çıkardı

Diğer taraftan , 1 Haziran tarihli bir blog yazısında, "kazanılan içgörüler, en iyi ihtimalle, sinirbilimdeki en ilginç nesne olan insan beynini anlamak için yalnızca kısmen bilgilendiricidir" ifadelerini kullandı.

Proje için doku örnekleri, cerrahların epilepsiyi hafifletmek için ameliyat yaparken normal serebral korteks parçalarını çıkardığı Massachusetts General Hospital'daki hastalar tarafından isimsiz olarak sağlandı. Üç boyutlu harita korteksin altı katmanının tamamında birden fazla hücre tipini kapsayan insan korteksindeki sinaptik bağlantının ilk büyük ölçekli çalışması oldu.

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