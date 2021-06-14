Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:45Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:52
Google meğer neleri gizlemiş! Birçok kişinin bunlardan haberi yok!
Google bu aralar manşetlerden pek aşağıya inmiyor. Teknoloji devi bir süre önce Android 12'yi resmen tanıttı ve yeni beta sürümünü de paylaştı. Android 12, telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak. Google'ın üstünde durduğu diğer ürünlerinden biri de Chrome. Şirket, popüler web tarayıcısının daha iyi hale gelmesi için çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor. Yayınlanan raporlara göre önümüzdeki günlerde Google Chrome'a birden fazla özellik eklenecek. Bununla birlikte Chrome'un pek bilinmeyen mevcut işe yarar bazı özellikleri var. Lafı daha fazla uzatmadan bu özelliklere birlikte bakalım.