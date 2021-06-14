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Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:52

meğer neleri gizlemiş! Birçok kişinin bunlardan haberi yok!

bu aralar manşetlerden pek aşağıya inmiyor. Teknoloji devi bir süre önce 12'yi resmen tanıttı ve yeni beta sürümünü de paylaştı. Android 12, telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak. Google'ın üstünde durduğu diğer ürünlerinden biri de . Şirket, popüler web tarayıcısının daha iyi hale gelmesi için çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor. Yayınlanan raporlara göre önümüzdeki günlerde 'a birden fazla özellik eklenecek. Bununla birlikte Chrome'un pek bilinmeyen mevcut işe yarar bazı özellikleri var. Lafı daha fazla uzatmadan bu özelliklere birlikte bakalım.

Google meğer neleri gizlemiş! Birçok kişinin bunlardan haberi yok!

'u gerçek anlamda ne kadar kullanıyorsunuz? Chrome'da yeni sekme açmak ve belirli bir takım özellikler dışında başka özelliklerini denediniz mi?

Hatırlatmakta fayda var; burada bahsi geçen özelliklerin büyük bir çoğunluğu, Chrome'un masaüstü versiyonlarında geçerli.

Google meğer neleri gizlemiş! Birçok kişinin bunlardan haberi yok!

Arka planda yeni bir sekmeye bir bağlantı açmak istediğinizde ve yaptığınız işi bölmek istemediğinizde, Ctrl- veya Cmd- tuşunu basılı tutun ve tıklayın. Yepyeni bir pencerede bir bağlantı açmak için, bunun yerine Shift tuşunu kullanın.

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Google meğer neleri gizlemiş! Birçok kişinin bunlardan haberi yok!

Muhtemelen sayfayı aşağı kaydırmak için Boşluk çubuğuna basabileceğinizi biliyorsunuzdur, ancak bu kısayolun başka bir tarafı da var: Shift'e ve Space çubuğuna birlikte basarsanız, tam tersini yapar ve tam sayfayı yukarı kaydırır.

Google meğer neleri gizlemiş! Birçok kişinin bunlardan haberi yok!

Bir sekmeyi yanlışlıkla kapatırsanız Ctrl- veya Cmd-Shift-T tuşlarına basın. , en son kapatılan sekmeniz, hiçbir şey olmamış gibi yeniden açılır. (Kurtarmak için birden fazla sekme varsa, bunu birçok kez yapabilirsiniz.)

Google meğer neleri gizlemiş! Birçok kişinin bunlardan haberi yok!

Bir grup sekme açtığınızda ve daha sonra tüm oturumda üstte kalmalarını istediğinizde Ctrl-Shift-D'ye basın. Bu, tüm açık sekmelerinizi kolay erişim için bir klasöre kaydetmenize izin verir. Onları geri yüklemek için, yer işaretlerinizdeki klasörde sağa tıklayın ve "Tümünü aç" veya "Tümünü yeni pencerede aç"ı seçin.

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