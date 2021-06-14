Google meğer neleri gizlemiş! Birçok kişinin bunlardan haberi yok!

Bir grup sekme açtığınızda ve daha sonra tüm oturumda üstte kalmalarını istediğinizde Ctrl-Shift-D'ye basın. Bu, tüm açık sekmelerinizi kolay erişim için bir klasöre kaydetmenize izin verir. Onları geri yüklemek için, yer işaretlerinizdeki klasörde sağa tıklayın ve "Tümünü aç" veya "Tümünü yeni pencerede aç"ı seçin.