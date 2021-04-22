Google Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!

Siber korsanların önü bir türlü alınamıyor. Her seferinde yeni bir saldırı veya dolandırıcılık yöntemiyle ortaya çıkıyorlar. Güvenlik araştırmacıları Google Play Store'da sahte Android uygulamaları tespit etti. Bu uygumalar kullanıcının yerine satın alımlar yapabiliyor. Kullanıcının bu durumdan haberi olmaması için bilgilendirme amaçlı olan kısa mesajları yani diğer adıyla SMS bildirimlerini de engelliyorlar. Böylece kurbana kişi durumdan şüphelenmiyor.