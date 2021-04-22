HaberlerGaleriGoogle Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 12:12Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:14
Google Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!
Güvenlik araştırmacıları Google Play Store'da yer alan sahte Android uygulamalarını tespit etti. Bu uygulamalar kullanıcının yerine satın alımlar yapıyor ve bilgileri ele geçiriyor. Uygulamalar şimdiye kadar binlerce kez indirildi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...