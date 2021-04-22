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Haberler Galeri Google Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:14

'da tespit edildi! Bu uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!

Güvenlik araştırmacıları 'da yer alan sahte uygulamalarını tespit etti. Bu uygulamalar kullanıcının yerine satın alımlar yapıyor ve bilgileri ele geçiriyor. Uygulamalar şimdiye kadar binlerce kez indirildi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Google Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!

Siber korsanların önü bir türlü alınamıyor. Her seferinde yeni bir saldırı veya dolandırıcılık yöntemiyle ortaya çıkıyorlar. Güvenlik araştırmacıları 'da sahte uygulamaları tespit etti. Bu uygumalar kullanıcının yerine satın alımlar yapabiliyor. Kullanıcının bu durumdan haberi olmaması için bilgilendirme amaçlı olan kısa mesajları yani diğer adıyla SMS bildirimlerini de engelliyorlar. Böylece kurbana kişi durumdan şüphelenmiyor.

Google Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!

Yayınlanan rapora göre söz konusu uygulamalar Play Store'dan kaldırılmadan önce toplam 700 bin kere indirilmiş görünüyor.

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Google Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!

BU UYGULAMALAR GOOGLE'IN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ NASIL GEÇİYOR? NASIL UYGULAMA MAĞAZASINA YÜKLENİYOR?

Sahte dolandırıcı uygulamaların arkasında Joker veya diğer adıyla Bread isimli zararlı bir yazılım var. Bu yazılım Google'ın güvenlik katmanlarından gizlice geçebiliyor. Son senelerde Joker yüklü uygulamalar birçok kez Play Store'da keşfedilmişti.

Google Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!

En başta siber suçlular uygulamaların zararsız, temiz bir sürümünü Play Store'a yüklüyor. Böylece uygulamanın güvenilir olmasını sağlıyorlar. Daha sonra güncellemeyle uygulamaya görünüşte masum olan bir kod yüklüyorlar, aslında bu kod kötü amaçlı yazılımları yüklemenin yolunu açıyor. Böylece söz konusu uygulama tehlikeli bir hale geliyor.

Google Play Store'da tespit edildi! Bu Android uygulamaları faturanızı kabartıp, kredi kartı limitini dibine kadar kullanabilir!

Araştırmacıların raporuna göre sahte zararlı uygulamalar, SMS mesaj bildirimlerinin ele geçirilmesi dışında, IP adresi, ağ durumu, telefon numaraları ve daha birçok değerli bilgiyi de ele geçirmek için siber korsanlara kapı açıyor.

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