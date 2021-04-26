Google'ı bile şaşkına çevirdiler! Android'de yapılan en büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

Android tüm dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemi, ancak bu durum bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Bilgisayar korsanlarının ana hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. Şimdiye kadar Android kullanıcılarının değerli bilgilerini, cihazlarının kontrollerini ele geçirmeye yönelik birçok saldırı gerçekleşti. Bunlar Play Store'a yüklenen sahte uygulamalar, üçüncü parti uygulama mağazalarından yüklenen uygulamalar vs... çeşitli şekillerde yapıldı.

Güvenlik uzmanları Android platformunda türünün en gelişmiş dolandırıcılık yöntemi olarak nitelendirdiği bir yöntemi ortaya çıkardı ve tüm detaylarını paylaştı.