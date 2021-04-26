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Haberler Galeri Google'ı bile şaşkına çevirdiler! Android'de yapılan en büyük dolandırıcılık ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.04.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 12:14

'ı bile şaşkına çevirdiler! 'de yapılan en büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

ve 'in isimleri güvenlik konusunda birçok kez gündeme geldi. Şimdiye kadar 'da zararlı yazılım içeren birçok uygulama tespit edildi. Hackerler bir şekilde Google'ın güvenlik katmanlarını geçip, kötü amaçlı uygulamalarını mağazaya ekleyebiliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir güvenlik raporunda sahte Android uygulamaları tespit edilmiş ve Google'a haber verilmişti. Ancak ortaya çıkan bir dolandırıcılık yöntemi, Android platformunun geçmişinde yaşanan tüm olayları gölgede bırakmayı başardı. Nasıl mı? İşte siber korsanların akıllara durgunluk veren yöntemi...

Google'ı bile şaşkına çevirdiler! Android'de yapılan en büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

tüm dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemi, ancak bu durum bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Bilgisayar korsanlarının ana hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. Şimdiye kadar Android kullanıcılarının değerli bilgilerini, cihazlarının kontrollerini ele geçirmeye yönelik birçok saldırı gerçekleşti. Bunlar Play Store'a yüklenen sahte uygulamalar, üçüncü parti uygulama mağazalarından yüklenen uygulamalar vs... çeşitli şekillerde yapıldı.

Güvenlik uzmanları Android platformunda türünün en gelişmiş dolandırıcılık yöntemi olarak nitelendirdiği bir yöntemi ortaya çıkardı ve tüm detaylarını paylaştı.

Google'ı bile şaşkına çevirdiler! Android'de yapılan en büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

Peki siber korsanların çok konuşulan yöntemi tam olarak nedir? Söz konusu kötü amaçlı yazılım, cihazların birer akıllı TV gibi görünmesini sağlıyor. Hedefte ise reklamverenler var. Reklamlar akıllı TV gibi görünen Android cihazlarda gösteriliyor ve reklamverenler bu şekilde kandırılıp, ödemeler alınıyor. Gerçekte reklamlar Android cihazlarda kimseye gösterilmeden arka planda oynatılıyor.

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Google'ı bile şaşkına çevirdiler! Android'de yapılan en büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

Bu dolandırıcılığı gerçekleştiren 29 tane uygulaması keşfedildi. Söz konusu uygulamalar, daha fazla veri kullanıyor. Herm faturanın kabarmasına yol açarlarken, hem de cihazın performansını da etkiliyorlar.

Söz konusu uygulamalardan biri Any Light uygulamasıydı. Play Store'da 10 binden fazla indirildi. Başka bir uygulama da 100 binden fazla kez indirilen Sling Puck 3D Challenge isimli basit oyundu. Aslında bu iki uygulamada reklamverenleri dolandırmak için geliştirildi.

Google'ı bile şaşkına çevirdiler! Android'de yapılan en büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

Güvenlik uzmanları yaptığı açıklamada, "Bu operasyonun arkasında kapsamlı organizasyon olduğuna inanıyoruz. Sonuç olarak reklamveren kişiler, reklamlarının gösterildiği yönünde kandırılıyordu" dedi.

Bir sözcüsü de konuyla ilgili olarak söz konusu 29 uygulamanın Play Store'dan kaldırıldığını açıkladı.

Google'ı bile şaşkına çevirdiler! Android'de yapılan en büyük dolandırıcılık ortaya çıktı

Güvenlik uzmanları bu tarz yöntemlerin nadir olarak gerçekleştiğini ve izlerini kapattıkları için bulunmasının zor olabileceğini de belirtti. Uzmanlar sonuç olarak araştırmalarına devam ettiklerini, ve başka isimlerle iş birliği yaparak, siber saldırganlara karşı olan mücadelenin sürdüğünü söyledi.

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