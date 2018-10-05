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Gördükleri karşısında şoke oldu!

Giriş Tarihi: 05.10.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 10:41
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Gördükleri karşısında şoke oldu!
Gördükleri karşısında şoke oldu!

Beklenmedik canlıların beklemediğiniz anlarda karşınıza çıkması büyük şok etkisi yaratabiliyor.

İşte o anlar...

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Gördükleri karşısında şoke oldu!
Gördükleri karşısında şoke oldu!

Bangkok'ta çekilen bu görüntüler hayrete düşürdü.

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Gördükleri karşısında şoke oldu!
Gördükleri karşısında şoke oldu!

Evinde televizyon izlerken duvarından gelen sesleri merak eden adam, duvardaki çatlağını biraz daha genişletince gördüklerine inanamadı.

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Gördükleri karşısında şoke oldu!
Gördükleri karşısında şoke oldu!

Duvarın içinden çıkan 4,5 metrelik piton görevliler tarafından dışarı çıkartıldı.

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Gördükleri karşısında şoke oldu!
Gördükleri karşısında şoke oldu!
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Gördükleri karşısında şoke oldu!
Gördükleri karşısında şoke oldu!

Klimanın içinden çıkan yılan görenleri şoke etti.

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Gördükleri karşısında şoke oldu!
Gördükleri karşısında şoke oldu!

Fare hiç ummadığı anda klimanın içinden çıkan yılanın gazabına uğradı.

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