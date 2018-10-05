Gördükleri karşısında şoke oldu!

Beklenmedik canlıların beklemediğiniz anlarda karşınıza çıkması büyük şok etkisi yaratabiliyor. İşte o anlar... Bangkok'ta çekilen bu görüntüler hayrete düşürdü. Evinde televizyon izlerken duvarından gelen sesleri merak eden adam, duvardaki çatlağını biraz daha genişletince gördüklerine inanamadı. Duvarın içinden çıkan 4,5 metrelik piton görevliler tarafından dışarı çıkartıldı. Klimanın içinden çıkan yılan görenleri şoke etti. Fare hiç ummadığı anda klimanın içinden çıkan yılanın gazabına uğradı.