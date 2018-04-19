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ve Prens William 200 yıllık tabuyu devirdi

Giriş Tarihi: 19.04.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 11:04
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Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi

Şu sıralar üçüncü bebeklerini bekleyen, ailelerini kısa sürede genişleten Prens William ve , buna rağmen 200 yıllık bir tabuyu deviren ilk kraliyet çifti olarak tarihe geçti. Ne mi bu gelenek?

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Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi

İngiliz kraliyet ailesinde evli çiftler genellikle evliliklerinin ilk yılında çocuk sahibi olmak için ilk adımı atar. Yani kraliyet ailesine mensup bir çift evlendiğinin birinci yılında ya bebeğini kucağına almış olur ya da bebeğin doğumuna sayılı günler kalmış olur. Oysa Kate ve William bunu yapmadı

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Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi

2011 yılının Nisan ayında evlenen ve Prens William, ilk bebekleri Prens George'u 2013 ılında kucaklarına aldı. Ondan iki yıl sonra da Prenses Charlotte dünyaya geldi. Kraliyet çiftinin üçüncü bebeği de bu ayın sonu ile önümüzdeki ayın başında aileye katılacak

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Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi

Prens William'ın babası Prens Charles, annesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Philip'in birinci evlilik yıldönümlerinden sadece 6 ay önce dünyaya gelmişti. Her ne kadar yazılı bir kural olmasa da kraliyet ailesi üyeleri, ilk evlilik yıldönümlerini kutlarken ya bir bebek sahibi oluyorlar ya da bebek sahibi olmalarına çok az bir zaman kalmış oluyor.

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Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi

Prens William'ın babası Prens Charles, annesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Philip'in birinci evlilik yıldönümlerinden sadece 6 ay önce dünyaya gelmişti. Her ne kadar yazılı bir kural olmasa da kraliyet ailesi üyeleri, ilk evlilik yıldönümlerini kutlarken ya bir bebek sahibi oluyorlar ya da bebek sahibi olmalarına çok az bir zaman kalmış oluyor.

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Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
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Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
Gözde çift 200 yıllık tabuyu devirdi
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