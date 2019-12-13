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  • Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...

Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...

Genç adam eşinin yokluğunu fırsat bilerek bir işe girişti. O anlar kamera tarafından da görüntülendi. Daha sonrasındaysa tüm dünyada yankı uyandırdı. Eşinin yokluğunda ona öyle bir sürpriz hazırladı ki internette de büyük ilgi gördü. Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşılan bu görüntüler çok konuşuldu. Bir adam evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz yaptı. Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti. Son haline tanık olan eşinin ise sevinci görülmeye değerdi.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:21
Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...

Kim onun yerinde olsa büyük bir şaşkınlığa uğramaz ki? onun yokluğunda büyük bir sürpriz yapmak için işe koyuldu.

Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...

Yatak odasını baştan sona yeniledi!

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Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...

O anları da sosyal medyadan paylaştı.

Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...
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Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...
Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...
Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...
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