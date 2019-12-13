Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...
Gözlerine inanamadı! Genç kadın günler sonra eve gelip yatak odasına girince...
Genç adam eşinin yokluğunu fırsat bilerek bir işe girişti. O anlar kamera tarafından da görüntülendi. Daha sonrasındaysa tüm dünyada yankı uyandırdı. Eşinin yokluğunda ona öyle bir sürpriz hazırladı ki internette de büyük ilgi gördü. Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşılan bu görüntüler çok konuşuldu. Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz yaptı. Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti. Son haline tanık olan eşinin ise sevinci görülmeye değerdi.
Giriş Tarihi: 13.12.2019
15:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
15:21
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