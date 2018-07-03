Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

Vücudunda oluşan deri sarkması sorunu için de Keely estetik operasyonlar yerine kendini bir egzersiz kampına kayıt ettirdi. Bir süre evinden ayrı kalan Keely yüksek eforlu egzersizlerle vücudundaki sarkmalardan kurtulup kaslı bir vücuda sahip oldu. Değişimi sosyal medya hesaplarından gün gün yayınlayan Keely kilo vermek isteyenler için ilham olmak istiyor. Daha önceleri ofiste uzun saatler oturması gereken bir işi varken Keely kilo verme hikayesi sonrası fitness eğitimleri aldı ve kariyerini de değiştirdi. Kilo verme yolculuğuna başlamadan önceki üç hamileliğinin 5 yıl boyunca Keely bir gıda bağımlılığına yakalandı. Keely Her türlü fiziksel aktivite ile uğraştım, hatta otoparktan iş yerine yürürken nefes nefese kalıyorum ve aşırı kilolu olmak beni sosyal olarak etkiledi dedi. Kiloları kontrolden çıktığında, inanılmaz kilo verme yolculuğunu Instagram'da belgeleyen Keely, yiyeceklerle arasında kötü bir ilişki vardı.