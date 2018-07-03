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Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

Giriş Tarihi: 03.07.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 15:42
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Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...
Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

Vücudunda oluşan deri sarkması sorunu için de Keely estetik operasyonlar yerine kendini bir egzersiz kampına kayıt ettirdi.

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Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...
Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

Bir süre evinden ayrı kalan Keely yüksek eforlu egzersizlerle vücudundaki sarkmalardan kurtulup kaslı bir vücuda sahip oldu.

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Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...
Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

Değişimi sosyal medya hesaplarından gün gün yayınlayan Keely vermek isteyenler için ilham olmak istiyor.

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Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...
Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

Daha önceleri ofiste uzun saatler oturması gereken bir işi varken Keely verme hikayesi sonrası fitness eğitimleri aldı ve kariyerini de değiştirdi.

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Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...
Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

verme yolculuğuna başlamadan önceki üç hamileliğinin 5 yıl boyunca Keely bir gıda bağımlılığına yakalandı.

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Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...
Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

Keely "Her türlü fiziksel aktivite ile uğraştım, hatta otoparktan iş yerine yürürken nefes nefese kalıyorum ve aşırı lu olmak beni sosyal olarak etkiledi" dedi.

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Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...
Günde 4 litre kola içiyordu zayıflayınca...

ları kontrolden çıktığında, inanılmaz kilo verme yolculuğunu Instagram'da belgeleyen Keely, yiyeceklerle arasında kötü bir ilişki vardı.

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